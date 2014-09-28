به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری برگزار شد، با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس در جوار بارگاه ملکوتی امام راحل و ابراز امیدواری از ادامه برگزاری چنین همایش‌هایی، اظهار داشت: امام(ره) بنیانگذار عمیق‌ترین انقلاب تاریخ ایران هستند و الان که در صبح سعادتیم، باید منتظر آثار و برکات عظیم این انقلاب باشیم.



وی با تشریح مقاطع مختلف جنگ تحمیلی گفت: جنگ هشت ساله عراق علیه ایران در سراسر تاریخ جنگ‌های جهان به لحاظ حماسه آفرینی‌های رزمندگان غیور اسلام، بی‌نظیر و ناگفته‌های این جنگ در ابعاد مختلف بسیار زیاد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دشمن در شرایطی تصمیم به حمله نظامی به ایران را گرفت که انقلاب اسلامی آماده جنگ نبود، ارتش در حال تصفیه بود و سپاه هم هنوز شکل نگرفته بود و همه جای کشور مملو از نیروهای مسلح ضد انقلاب بود.



رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شرق، غرب و ارتجاع منطقه با تمام امکانات و تجهیزات نظامی، صدام فرصت طلب و انحصارگر را اجیر کردند تا علیه ایران وارد جنگ نظامی شود، تصریح کرد: آنها با طراحی و برنامه‌ریزی حساب شده وارد شدند و با توجه به مشکلات داخلی ایران فکر می‌کردند ظرف یک هفته خوزستان و سپس تهران را تصرف می‌کنند، اما از وجود نیروهای انقلابی، مخلص، ایثارگر و معتقد و مردم غیور در کشور غافل بودند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش تأثیرگذار نیروهای مردمی در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، گفت: اگر نیروهای مردمی به صورت خودجوش و به سرعت وارد عرصه‌ی دفاع از انقلاب نمی‌شدند، قطعاً در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی و پس از آن در دفاع مقدس به پیروزی‌های مشعشع نمی‌رسیدیم.



هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت اتفاقات خرمشهر در دو مقطع سقوط و آزادی و نقش مردم افزود: این مردم بودند که ارتش عراق را یک ماه پشت دروازه‌های شهر نگه داشتند و مانع از ورود آنها به شهر شدند و در حماسه آزادسازی نیز، از جان خود مایه گذاشتند.



وی تلاش مخلصانه، ایثارگرانه و داوطلبانه مردم در کنار رهبری هوشمندانه و مقتدرانه امام خمینی(ره) را رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی دانست و افزود: اگر دشمن متوجه چنین موضوعی شده بود، هرگز وارد جنگ با ایران نمی‌شد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران در سازمان مللی که تمامی اعضایش حامی صدام بودند و قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند، مظلوم شناخته و عراق تجاوزگر معرفی شد، تأکید کرد: ایران پیروز واقعی جنگ بود، چرا که می‌بینیم صدام و حزب بعث از بین رفتند و منافقان ذلیلانه، با خبر فروشی و جاسوسی زندگی خود را تأمین می‌کنند.



هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود به آثار مثبت جنگ تحمیلی در کشور پرداخت و افزود: جنگ در ایران در کنار همه خرابی‌ها، خسارات و هزینه‌های هنگفت، آثار و برکات مثبتی از خود برجای گذاشت که نمونه بارز و مصداق روشن آن پرورش صدها انسان خداشناس، متعهد و عالم است که از شهیدان، آزادگان، ایثارگران و جاویدالاثرها درس فداکاری، گذشت و ایثار می‌آموزند.



وی به صنایع پیشرفته ایران در موشک‌سازی اشاره و تصریح کرد: رژیم پهلوی با اسرائیل قراردادی به منظور ساخت کارخانه موشک‌سازی در سیرجان به امضاء رسانده بود که با سقوط رژیم پهلوی آن قرارداد از اعتبار ساقط شد و در دوران جنگ با همت و تلاش جهادگران، ارتش و سپاه پاسداران، اولین موشک دوربرد ساخته شد که بسیار مورد استفاده قرار گرفت و مقدمات پیشرفت کشور در این زمینه را فراهم ساخت.



رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت آشنا شدن نسل جوان با رمز و راز دفاع مقدس، ارائه طرح تدریس درس اختیاری آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی را طرح ماندگار و ارزنده سردار شهید حاج احمد سوداگر خواند و گفت: پس از موفقیت و استقبال از این درس در دانشگاه آزاد اسلامی و طرح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، این واحد درسی اختیاری در دانشگاه‌های دیگر نیز ارائه شد.



هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ابعاد ناشناخته جنگ تحمیلی باید فصل بندی و مانند علوم دیگر تدریس شود.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به قدرت و جایگاه ایران در آرامش و ثبات منطقه و انتقاد از حملات هوایی نیروهای ائتلاف که بی‌اثر خواهد بود، گفت: همه می‌دانند که شرّ داعش جز با کمک و چاره‌‌اندیشی ایران از بین نخواهد رفت، همان‌طور که سدّ موصل توسط ایرانی‌ها آزاد شد و با اشاره ایران حوادث اخیر عراق در مسیر درست قرار گرفت.



هاشمی رفسنجانی در پایان از تمامی خانواده‌های شهدا، آزادگان، ایثارگران، جاویدالاثرها و سنگرسازان تقدیر و تشکر کرد و گفت: حضور آنان عطر جهاد و شهادت را در جامعه می‌پراکند.

