اقامت گردشگران در مازندران 18 درصد رشد یافت/ تهیه 150 طرح گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری عصر یکشنبه در همایش گردشگری در هتل پارسیان چالوس گفت: شرایط استان در حوزه گردشگری باید فعالتر شود و این صنعت نیاز به بازنگری هتری دارد.

وی با اشاره به اینکه مازندران جزو چهار استان برتر در حوزه گردشگری است، گفت: این استان به عنوان قطب گردشگری است و در شش ماه اول سال جار ی 20 میلیون نفر شب در استان اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه این میزان اقامت رشد 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است،از شهرستان چالوس به عنوان مبداء و گلوگاه ورودی گردشگری استان نام برد و گفت: مازندران ظرفیتهای لازم را دارد و باید در این حوزه تبلیغات صورت گیرد.

معاون میراث فرهنگی مازندران با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه گردشگری بیان داشت: دولت فقط نباید در بخش زیرساختها هزینه کند بلکه باید در بخش های مختلف جاده ای و گردشگری نیز هزینه و از ظرفیت بخش خصوصی در استان استفاده کند.

تهیه 150 طرح گردشگری در مازندران

باقری یادآوری شد: در حال حاضر 150 طرح گردشگری آماده معرفی به بانک داریم که برای تکمیل آن به 9 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و 40 درصد این پروژه ها پیشرفت فیزیکی خوب توجیه اقتصادی دارد.

وی با اشاره به اینکه مازندران نیازمند نگاه ویژه است، قانون حریم راه را از جمله مشکلات فراروی بیان کرد و گفت: برای رفع این مشکلات باید تصمیمات اساسی گرفته شود و امیدواریم قوانین بهترین در این حوزه تهیه شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران بیان داشت: اگر پای گردشگران خارجی به استان باز شود، با اوضاع بهتری روبر می شویم و این امر نیازمند کمک همه مسئولان است.

باقری با تاکید بر آموزش کارکنان و فعالان بخش گردشگری یادآور شد: اگر نیروها خوب آموزش دیده شوند، استقبال از این بخش بیشتر میشود زیرا گردشگری به عنوان گذرگاه سرمایه گذاری تلقی می شود.

وی شمار واحدهای پذیرایی فعال در استان را 305 واحد پذیرایی اعلام کرد و گفت: این میزان در سالهای قبل 125 واحدهای بوده است.

محمدناصر زندی فرماندار چالوس، با گرامیداشت روز جهانی گردشگری بیان داشت: یک روز به عنوان روز گردشگری درنظر گرفته شده تا میزان آگاهی مردم به این صنعت را افزایش دهد.

وی بیان داشت: امکانات موجود با جمعیت ساکن در منطقه جوابگو است ولی خدمات ما ملی است که باید تقویت شود.

وی با اشاره به شمار زیاد مسافران وارده به منطقه گفت: زباله ناشی از ورود گردشگران سه برابر ظرفیت است و باید خدمات ما نیز سه برابر شود.

زندی، با تاکید بر فراهم کردن زیرساختها مورد نیاز در حوزه گردشگری گفت: متاسفانه زیرساختهای درستی در این حوزه نداریم و مهمترین معضل در حوزه راههاست و مسئولان استانی باید به این حوزه بیشتر توجه کنند.

وی گفت: زمانیکه آزادراه تهران شمال باز شود، حجم ترافیک در حوزه مرزن آباد و شهر مردم را دچار مشکل خواهد کرد که باید برای رفع آن چاره اندیشید.

فرماندار چالوس تاکید کرد: با چند برابر شدن حجم گردشگر باید تلاش کنیم تا زیرساختهای مورد نیاز ایجا شود و صعت گردشگری بعد از نفت و خودروسازی سومین صنعت درآمدزاست.