50 فیلم مقاومت در رفسنجان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترک آبادی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از اکران فیلم های جشنواره مقاومت در سینما امین رفسنجان به خبرنگاران گفت: نمایش بیش از 50 فیلم مقاومت در بخش های داستانی، مستند، کوتاه و جلوگاه نور در سینما امین رفسنجان از روز شنبه 5 مهر ماه آغاز شده و تا 7 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فیلم های جشنواره مقاومت در رفسنجان در دو سانس صبح ویژه دانش آموزان و یک سانس ویژه عموم برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: سانس عمومی هر روز از ساعت 15 تا 16 و 30 دقیقه پذیرای علاقمندان به فیلم های جشنواره مقاومت خواهد بود.

به گفته وی فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا عصر امروز در سانس عمومی در سینما امین نمایش داده می شود.

نمایش فیلم های جشنواره بین المللی مقاومت در 420 شهر اظهار داشت: فیلم های جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در 420 شهرستان و 2700 نقطه از کشور اکران می شوند درحالی که در سال گذشته تنها در 96 شهر اکران فیلم داشتیم.

عبدالستار کاکایی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر آشنایی با دفاع مقدس، ورود علاقمندان به عرصه تهیه و تولید فیلم های مقاومت به این عرصه است.

وی همچنین از برگزاری مناسب جشنواره و استقبال خوب مردم رفسنجان از فیلمهای اکران شده قدردانی و ابراز خرسندی کرد.