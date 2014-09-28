سهم ایران از درآمد گردشگری سلامت/ انتظار وزیر بهداشت از بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این یادداشت که به بهانه پنجم مهــر روز جهـــانی گردشــگردی، در وب سایت شخصی خود نوشته است، عنوان داشته: وقتی این مناسبت را بر صفحه تقویم دیدم، آرزو کردم ای کاش در کشور ما هم بخش خصـوصی بـه صـورت جـدی وارد عرصـه ســلامت شده بود؛ آرزو کردم ســاز و کـار اقتصــادی این حـوزه چنــان ســـامان یافتــــه بـود کـه ســـــرمــایهگــــذاری در آن منطقی مینمود و ایکاش زیرساختهای مورد نیاز چنان فراهم شده بود که حداقل در سطح منطقه میتوانستیم جایگاه واقعی خود در «گردشگری سلامت» را به دست آوریم و درآمدی در شأن نام ایران از این گردش مالی جهانی کسب کنیم.
من به توان علمی متخصصان کشورم اعتماد و اعتقاد دارم و از اینکه نمیتوانیم از این توان آن چنان که باید بهره ببریم، افسوس میخورم.
قبلاً هم گفتهام و باز تأکید میکنم یکی از محورهای فعالیت من و همکارانم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این است که در مورد سرمایهگذاری در حوزه سلامت فعالیتهای بیشتری صورت گیرد. فعالیتی که به دلیل نگاه حاکمیتی دولت، در این بخش رخ نداده و آنچه روی داده بسیار اندک بوده است.
ما تلاش میکنیم از این پس مشارکت تمام سرمایهگذاران را هم در اداره و هم در ساخت و بهرهبرداری بیمارستانها جلب کنیم؛ این شیوه یک مدل اقتصادی بینالمللی میباشد که در کشورهای دیگر امتحان خود را پس داده است.
درآمدزایی این حوزه در سال 2010 حدود 40 میلیارد دلار بوده که در سال 2012 به 100 میلیارد افزایش یافت. در آن سال ایران با کسب درآمدی حدود 350 میلیون دلار تنها 0/35 درصد از این درآمد سرشار را نصیب خود کرد و رتبه پنجاه و سوم را در میان کشورهای مختلف کسب نمود. این در حالی است که هزینههای درمان در کشور ما پایینتر از بسیاری کشورها و حتی کشورهای منطقه میباشد. امیدوارم این تلاشها با همدلی تمام بخشها و همکاری قوای گوناگون کشورنتیجه دهد و شاهد گسترش بیش از پیش «گردشگری سلامت» در کشور عزیزمان باشیم.
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