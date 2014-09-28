دستگاه های اجرایی و مدیریتی همدان نیازمند تعامل علمی و پژوهشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طبی مسرور بعدازظهر یکشنبه در آیین امضا تفاهمنامه همکاری پژوهشی مرکز مطالعات پژوهش های شورای شهر اسلامی همدان با دانشگاه پیام نور این شهر با بیان اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی خوش درخشیده اند افزود: مرکز مطالعات پژوهش های شورای شهر اسلامی همدان با هدف بهره گیری از توان بالقوه ای که در مراکز دانشگاهی نهفته است به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی گفت امیدواریم زاویه دید شورای شهر همدان زاویه جدیدی باشد که بتواند از این توان ها در جهت رشد وشکوفایی شهر و استان استفاده کند.

وی ادامه داد: امیدواریم مدیران بتوانند از توان ها و انرژی های نسل جوان در حین تحصیل بهره مند شوند و از انرژی هایی که قابل استفاده در زمینه ای خاص و زمینه ای علمی و پژوهشی است نهایت استفاده را بکنند تا در عملیات اجرایی و مدیریتی بتوانیم به صورت علمی از برنامه ها استفاده کنیم .

طبی مسرور با تاکید براینکه زمانی که نسل جوان در این راستا قرار می گیرد خودش را برای مواجهه با مشکلات و سختی های زندگی آماده می کند عنوان کرد: امیدوارم جوانان در زمینه های پژوهشی و تبدیل آن به زمینه های عملی بتوانند استعداد های خود را شکوفا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد： از نظر هویت های روانشناسی و محیطی واز حیث توانایی های نهفته در جوانان از انها استفاده و از نتیجه این تعامل در جهت رشد تعالی شهر بهر ببرده و ان را به نسل های بعد منتقل کنیم .

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان هم در این جلسه با بیان اینکه شورای شهر اسلامی همدان گام اساسی را در زمینه فعالیت علمی و پژوهشی برداشته است گفت: تعامل و همکاری شورای شهر با دانشگاه ها باعث خرسندی است چرا که اکثر اعضا شورا از دانشگاهیان هستند .

محمد طاهری استفاده از نخبگان ، کارشناسان و صاحب نظران و تبادل نظر با مراکز علمی و پژوهشی را اقدامی با ارزش در زمینه مدیریت شهری عنوان کرد .

وی افزود: در زمینه پژوهشی و تحقیقاتی کار های بسیارخوبی انجام شده و در اکثر رشته ها از جمله برنامه ریزی شهری ، عمران ، معماری و ... این آمادگی را داریم که دانشجویان در بحث پایان نامه ها ، همایش ها و طرح های پژوهشی همکاری لازم را با مرکز مطالعات پژوهش های شورای شهر اسلامی همدان داشته باشند.

طاهری در ادامه خطاب به اعضای شورای شهر همدان گفت : این اقدام علمی ، تحقیقی و پژوهشی قدم خیری در جهت توسعه همه جانبه شهرهمدان و خواهد شد .

وی در پایان بااشاره به اینکه دانشگاه پیام نور مرکز همدان نزدیک به 10 هزار دانشجو و 150 عضو هیئت علمی دارد افزود: 90 درصد این اعضا در مقام استاد یاری هستند .

مدیر امور پژوهشی دانشگاه پیام نوراستان همدان نیز با بیان اینکه دانشگاه پیام نور همدان در عرصه های علمی و پژوهشی خوش درخشیده است گفت: این دانشگاه دربخش های پژوهشی رتبه هشتم کشور را به دست آورده که این نشان از تلاش و عزم جدی در عرصه های پژوهشی دارد.

دکتر نصرالله عرفانی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور قبلا در رده 22 بود افزود: دانشگاه پیام نور یکی از نهاد های برخاسته از انقلاب است که در جهت پاسخ گویی به نیاز های آموزش عالی کشور تاسیس شد .

وی با بیان اینکه این دانشگاه جمعیت میلیونی از دانشجویان را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: در اکثر استان و شهر دانشگاه پیام نور در رشته ها علوم انسانی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی و ... دانشجو می پذیرد.

عرفانی با تاکید براینکه دانشگاه پیام نور استان همدان علاوه بر تفاهمنامه ای که با شورای شهر منعقد کرده با برخی دستگاهها نیز تفام نامه امضا کرده است ادامه داد: این دانشگاه همچنین با اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و با پژوهشکده علمی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان و با مرکز پژوهش های کاربردی فرماندهی انتظامی استان نیز تفاهمنامه همکاری امضا کرده است .

وی با بیان اینکه گرچه دانشگاه محلی برای انجام تحقیقات بنیادین است یادآور شد: علاوه برکارهای بنیادین جهت گیری و سیاست پژوهی دانشگاه پیام نوربه سمت فعالیت ها وتحقیقات در عرصه کاربردی است لذا در آیین نامه پژوهشی این دانشگاه 90 درصد از بودجه های پژوهشی باید جذب تحقیقات کاربردی شود .

مدیر امور پژوهشی دانشگاه پیام نوراستان همدان در ادامه با تاکید کرد : تحقیقات کاربردی در اصل تحقیقاتی هستند که نتایج آنها متناسب با نیازهای جامعه در بخش صنعت ،کشاورزی ، خدمات و سایر بخش های اجتماعی است که متقاضی داشته باشد و مورد استفاده قرار گیرد و صرفا در کتابخانه ها خاک نخورد .

عرفانی با اشاره به اینکه امروزه تصمیم گیری های فردی و شخصی در پیشبرد اهداف جای خود را به تصمیم گیری های گروهی داده است افزود: مدیریت باید یک مدیریت برنامه مدار و برنامه ها براساس پژوهش باشد لذا در این راستا تحقیق باید برای برنامه ریزی و برنامه ریزی برای مدیریت باشد.