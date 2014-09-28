شهرداری اردبیل با دو گل استقلال را شکست داد/صبا حریف بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که بعد ازظهر یکشنبه در ورزشگاه سهند تهران برگزار شد، تیم شهرداری با گل های موسی شهبازی و علی سلیمانی در مقابل تک گل حریف به پیروزی رسید تا به مرحله یک شانزدهم صعود کند.

در این رقابت شهرداری اردبیل بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و در اکثر دقایق تیم برتر میدان بود.

در دقایق ابتدایی دو تیم به دلیل عدم شناخت لازم به ارزیابی یکدیگر پرداخته و بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند.

اما از دقیقه 10 به بعد تیم شهرداری تیم حریف خود را تحت فشار قرار داد و موقعیت خطرناکی بر روی دروازه استقلال ایجاد کرد.

پس از حملات ابتدایی تیم شهرداری، بازی از دقایق میانی نیمه اول دوباره به تعادل کشید و اولین موقعیت جدی این بازی در دقیقه 25 رقم خورد.

در این لحظه تیم استقلال پشت 18 قدم شهرداری صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که شلیک بازیکن استقلال با برخورد به تیرک دروازه به بیرون رفت.

پس از این تیم میزبان دو موقعیت خطرناک را نیز به دست آورد که با بی دقتی مهاجمان به هدر رفت تا دو تیم با تساوی بدون گل به رخت کن بروند.

نیمه دوم را شهرداری هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی موقعیت خوبی را توسط مهاجمان خود از دست داد.

اما از دقیقه 55 استقلال آبی تهران دوباره سوار بازی شد و از روی ضربه ایستگاهی برای بار دوم تیرک دروازه شهرداری را به لرزه درآرود.

در این دقایق فشار استقلال هر لحظه بیشتر می شد چنان چه در دقیقه 62 استقلال مزد برتری خود را گرفت و از ضربه ارسالی از جناح چپ توانست به گل اول این بازی دست یابد.اشتباه دروازه بان شهرداری در به ثمر رسیدن این گل تاثیر گذار بود.

هنوز دو دقیقه از این گل نگذشته بود که از ارسال توپ از سمت چپ به اشتباه دروازه بان تیم استقلال گل تساوی شهرداری اردبیل توسط موسی شهبازی به ثمر رسید.

ریتم تیمی شهرداری در ادامه منظم تر شد و دقایق طولانی تیم استقلال را تحت فشار گذاشت.

این حملات در دقایق آخر پر تعدادتر دنبال شد و یک دقیقه مانده به پایان بازی با گل علی سلیمانی گل دوم شهرداری به دروازه نشست.

این تیم از ضربه ایستگاهی و به زیبایی دروازه تیم حریف را گشود. تا به نتیجه دو بر یک به پیروزی رسیده و به مرحله یک شانزدهم رقابت های جام حذفی صعود کند.

تیم شهرداری در این مرحله با حضور تیم های الیگ برتری به مصاف صبای قم خواهد رفت.

بازی تیم های شهرداری اردبیل و استقلال آبی تهران با قضاوت مجید پور علی، میثم جعفری و علی رعیت برگزار شد.