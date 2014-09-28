تقدیر از فعالان گردشگری تهران/ پایتخت برای تهرانی ها ناشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خادمین ستاد هماهنگی سفر در استان تهران بعدازظهر یکشنبه در موزه فجر ایران با حضور فعالان صنعت گردشگری برگزار شد.

در این مراسم سید حسین هاشمی استاندار تهران گفت: تهران نزدیک به 14 میلیون جمعیت دارد که این آمار از جمعیت پایتخت های 120 کشور جهان بیشتر است.

وی ادامه داد: این جمعیت همگی از زندگی در داخل خانه های قدیمی و بزرگ به آپارتمان های کوچک که فضای زیادی ندارد منتقل شده اند. ما اگر بخواهیم برای این جمعیت بزرگ فضای تفریحی ایجاد کنیم حدود 300 هزار مکان برای این افراد نیاز داریم. چه کسی می تواند چنین حجم بزرگی از اعتبار را برای این کار اختصاص دهد. دولت توان این کار را ندارد اگر دولت بتواند مسئله آموزش و پرورش را هدایت کند هنر بزرگی انجام داده بنابراین جز بخش خصوصی کسی نمی تواند در این راه پیشگام باشد.

هاشمی اولویت نخست توسعه استان تهران را گردشگری دانست و گفت: برای سرمایه گذاری در تهران پنجره واحد را تشکیل داده ایم .

وی از افتتاح مرکز جذب و حمایت از سرمایه گذار خبر داد و گفت: با این کار توانستیم سرمایه گذاران را تنها به یک مرکز و یک پنجره واحد ارجاع دهیم. مطالعات نشان داده استقبال از گردشگری نسبت به بخش های دیگر بسیار زیاد است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به این بخش تمایل زیبادی دارند.

هاشمی گفت: جانمایی کردیم که کدام بخش از تهران برای سرمایه گذاری مناسب است و می تواند فضاهای تفریحی مناسبی را برای مردم ایجاد کند. ما بخشی از سرمایه گذاران را به شرق تهران و درصد پایئن تر از آن را غرب تهران هدایت کردیم و به فرمانداران گفتیم که در خدمت سرمایه گذاران بخش خصوصی باشند.

وی بیان کرد: از نظر دریافت حمایت از دولت و صندوق توسعه ملی مشکلی وجود ندارد

هاشمی گفت: یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید می کند صنوف و صنایع غیر مجاز است. برنامه ما ساماندهی این صنوف در کنار گردشگری است. همچنین برای شهرک های صنعتی جانمایی شده است و به تایید سازمانهای ذیربط رسید. رویکرد ما نوسازی این شهرکهاست. این کار بسیار مشکل است.

استاندار تهران افزود: همه مسئولان مملکتی درباره تهران و خشکسالی که در چند سال اخیر با آن درگیر هستیم نگران هستند و به فکر مدیریت آب افتاده اند.

هاشمی گفت: در تهران یک میلیارد و 300 متر مکعب فاضلاب وجود دارد که یک صدم آن جاری است و به سمت دریاچه نمک هدایت می شود. اگر همین مقدار را تصفیه و در اختیار بخش کشاورزی قرار دهیم توانسته ایم از این میزان فاضلاب استفاده درستی کنیم. در این راه از صندوق توسعه ملی نیز کمک می گیریم

وی گفت: در بخش سرمایه گذاری در صنعت غذایی محدودیتی نداریم همچنین تهران به لحاظ گردشگری هنوز نتوانسته خود را به شهروندانش معرفی کند. از مردم بپرسید که چند مکان گردشگری تهران را می شناسند. بعید است از 10 نفر 2 شهروند جواب مناسبی بدهد. این نشان می دهد که در تبلیغات و اطلاع رسانی به مردم تهران کسری داریم چه برسد به گردشگران خارج از تهران.

وی، شهر تهران را به لحاظ گرفتن و حق و حقوق خود از بودجه کشور فقیرترین استان دانست و گفت: این موضوع را معاونت راهبردی و آقای نوبخت نیز قبول کرده است. تهران اسمش بزرگ است ولی از نظر اختصاص بودجه بسیار فقیر است. راهی نیست جز اینکه خودگردان شویم. در این رابطه بخش خصوصی نقش اول را در توسعه دارد. ما نیز برای حضور و استقبال از بخش خصوصی آماده هستیم.

در ادامه این برنامه از فعالان صنعت گردشگری تقدیر شد و لوح یادبودی به پاس خدمات فعالان به فرمانداران تهران، پلیس راهور ناجا، جمعیت هلال احمر، روسای دستگاههای اجرایی مانند آموزش و پرورش، دادگستری، سازمان تعزیرات، رفاه و مشارکت های اجتماعی، مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها، مدیرعامل فرودگاهها ، مدیران موزه ها، مدیران سفره خانه های سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای پذیرایی بین راهی، سرمایه گذاران هتل، اساتید گردشگری و آموزشگاههای گردشگری تقدیر شد.