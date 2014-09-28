آمار کشته های جاده مشگین شهر به 14 نفر رسید/سکوت نهادهای متولی

به گزارش خبرنگار مهر، در تصادف عصر یکشنبه با برخورد یک دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه وانت پیکان راننده هر دو خودرو در دم جان باختند.

این چهارمین تصادف همراه با مرگ و میر است که طی هفته گذشته در جاده مشگین شهر- اردبیل گزارش می شود.

جاده مشگین شهر – اردبیل یکی از جاده های پرتردد استان محسوب می شود که طبق اظهارات دستگاه های ذیربط سالانه بیشترین حجم تصادفات جاده ای را به خود اختصاص می دهد.

در سوانح هفته جاری باتصادف دو دستگاه پژوه 405 در 15 کیلومتری مشگین شهر – اهر یک کشته و چهار زخمی قربانی این جاده شد و درست سه روز بعد پنج کشته و دو زخمی در سانحه تصادف یک دستگاه پیکان با یک دستگاه پراید به لیست قربانیان این جاده اضافه شد.

دو روز بعد از سانحه دوم بر اثر برخورد یک دستگاه حمل مرغ با یک دستگاه پژو پرشیا شش نفر سرنشین دو خودرو در دم جان باختند.

این سوانح در حالی در سکوت نهادهای متولی به ثبت می رسد که اصلاح نقاط حادثه خیز این جاده بارها از سوی کارشناسان تاکید شده است.

با این وجود مسئولان به بهانه های مختلف از جمله کمبود اعتبارات از اجرای این طرح سرباز زده و در هر سه حادثه دلیل قانع کننده ای از سوی هیچ نهاد متولی در خصوص علت حادثه عنوان نشده است.

این چهارمین سانحه رانندگی با تلفات جانی است که قول مساعد بررسی علت آن عنوان شده است.