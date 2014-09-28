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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

اجرای طرح " هر خانواده یک امدادگر" در دستور کار سازمان امداد و نجات

اجرای طرح " هر خانواده یک امدادگر" در دستور کار سازمان امداد و نجات

معاون آموزش و برنامه‌ریزی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از تدوین دستورالعمل آزمون درجات امدادگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد سازمان امداد و نجات در طرح تابستان ۹۳ با بیان اینکه ۲۵ هزار نفر از امدادگران در طرح بازآموزی و مهارتهای امداد و نجات شرکت کرده‌اند، گفت: با توجه به اهمیت نجات در این سازمان برای مسئولان شعب نیز دوره بازآموزی و بازمهارتی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از برگزاری آزمون کسب درجه خبر داد و گفت: ۵۰ هزار نفر امدادگر و نجات گر در حال درجه بندی هستند که اخیرا نیز دستور العمل آزمون درجات تدوین شد.

معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به برگزاری دومین المپیاد امداد و نجات در آذرماه امسال گفت: اجرای طرح «هر خانواده یک امدادگر» نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد که بر همین اساس این طرح به صورت پایلوت در استان آذربایجان غربی اجرایی شده است.

به گفته متانی، آموزشهای بین المللی امداد و نجات نیز بزودی در این سازمان اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 2379624

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