فعالیت‌ بالگردهای امدادی در اطفای حریق جنگلهای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخساز در نشست خبری طرح تابستانه با بیان اینکه در زلزله مورموری ۱۸ هزار چادر میان ساکنان این منطقه توزیع شده است، گفت: در تابستان امسال خیلی از جنگلهای کشور دچار حریق شدند که ما داوطلبانه در اطفای حریق آنها به دستگاههای مسئول کمک کردیم.
وی با اشاره به اینکه بالگردهای امداد و نجات پهن پیکر هستند و به همین دلیل نمیتوانند کار اطفای حریق را انجام دهند افزود: بنابراین در بسیاری از حریقهای اتفاق افتاده بیشتر بالگردهای ما وظیفه انتقال نیرو را بر عهده داشتند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر تأکید کرد: در دو مورد آتشسوزی جنگلهای گلستان بالگردهای ما در اطفای حریق نیز شرکت کردند و نیروهای امدادگر هلال احمر نیز به کمک سایر افرادی آمدند که مشغول اطفای حریق بودند.
به گفته وی سازمان امداد و نجات هلال احمر در صورت تمایل محیط زیست آماده است تا با این سازمان تفاهمنامه همکاری برای اطفای حریق جنگلها به امضا برساند.
چرخساز در مورد جادههای کشور که بیش از دیگر جادهها دچار حادثه میشوند، گفت: علت اینکه چرا برخی محورها بیش از سایر جادههای کشور دچار حادثه میشوند در دست بررسی است و کمیتهای مسئولیت این کار را بر عهده دارد.
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