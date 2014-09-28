50 درصد دانش آموزان در نماز مدرسه شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب زاده در نشست مشترک مدیران مدارس المهدی (عج) لبنان با مدیران و مشاوران معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش، اظهارداشت: برگزاری نماز جماعت در مدارس و نیم ساعت از وقت شرعی طبق قانون مصوب است و در این وقت دانش آموزان در همه پایه ها می توانند برای اقامه نماز شرکت کنند.

وی افزود: آموزش رسمی نماز از پایه سوم ابتدایی آغاز می شود، اما برای ایجاد انس دانش آموزان اول و دوم ابتدایی و تشویق آنها برای نماز این نیم ساعت در ساعات برنامه درسی لحاظ شده است .

مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش گفت: بحث جشن تکلیف دانش آموزان هم از جمله برنامه هایی است که برای دانش آموزان دختر سوم ابتدایی در مقطع متوسطه اول برگزار می شود.



مسیب زاده گفت: همچنین برنامه ویژه ای به نام مرجعیت پیش بینی شده که از دوره ابتدایی برای بحث مسائل شرعی و رجوع آنها به متخصص اجرا می شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، مسابقاتی تحت عنوان احکام، اذان و صحت قرائت نماز پیش بینی شده که دانش آموزان در آن شرکت می کنند.

مسیب زاده با بیان اینکه هر سال پژوهشهایی بررسی میزان حضور دانش آموزان در اقامه نماز داریم افزود: حدود 50 درصد از دانش آموزان در نماز جماعت مدارس شرکت می کنند، البته مدارس هم وجود دارد که بیش از 100 درصد دانش آموزان در اقامه نماز شرکت می کنند.

وی گفت: مسابقات قرآن از اول ابتدایی تا پایان دبیرستان در 4 سطح مدرسه، منطقه ، استان و کل کشور برگزار می شود که البته در مقطع ابتدایی مسابقات در منطقه برگزار می شود که شامل بخشهایی از جمله قرائت، تفسیر، ترجمه ، حفظ و مفاهیم است.

مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مسابقاتی از قبیل صحیفه سجادیه،نهج البلاغه و مداحی اهل بیت (ع) هم در مدارس برگزار می شود و هر سال مسابقات کشوری در یکی از استان ها برگزار می شود.