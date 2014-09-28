به گزارش خبرنگار مهر، حسين قاسميان بهابادي، بعد از ظهر يكشنبه در نشستي خبري به مناسبت هفتم مهرماه، روز جهاني آتش نشاني اظهار داشت: متوسط جهاني رسيدن آتش نشانان به محل حادثه، چهار تا پنج دقيقه است كه اين ميزان در يزد در نقاط مختلف شهر متغير است.

وي عنوان كرد: به دليل اينكه برخي ايستگاه ها بايد خارج از حريم شهر را نيز پوشش دهند، گاهي حتي 10 دقيقه طول مي كشد تا ماموران آتش نشاني به محل حادثه برسند اما در سطح شهر اين ميزان بيشتر از سه تا چهار دقيقه طول نمي كشد و در برخي ماموريت ها نيز اين ميزان حتي يك دقيقه نيز بوده است.

قاسميان با اشاره به اينكه طرح موج سبز نيز گرچه غيرملموس اما تا حدي توانسته در رسيدن آتش نشانان به محل حادثه اثرگذار باشد، عنوان كرد: با اطلاع رساني ايستگاه آتش نشاني، تمام چراغ قرمزهاي مسير حركت آتش نشانان در حال ماموريت سبز مي شود.

تعداد نيروهاي آتش نشاني نيز استاندارد شد/ جذب 61 نيروي جديد

سرپرست آتش نشاني يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نيروهاي آتش نشاني نيز اظهار داشت: در حال حاضر آتش نشاني يزد 105 نيرو در 9 ايستگاه فعال دارد كه 20 نيرو ستادي و اداري و بقيه نيروها عملياتي هستند.

وي عنوان كرد: به دليل كمبود نيرو، كاركنان در ايستگاه ها به صورت 24 ساعت كار و 24 ساعت استراحت فعاليت مي كردند كه سال گذشته درخواست نيرو داده شد و اين مشكل به زوي حل مي شود.

قاسميان خاطرنشان كرد: 61 نيروي آموزش ديده جذب شده اند كه اين نيروها فعاليت خود را از اول آبانماه آغاز خواهند كرد كه با جذب اين نيروها، در زمينه نيرو نيز به استاندارد لازم دست پيدا مي كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با ارائه آماري از حوادث و آتش سوزي ها در شش ماه نخست سال جاري و مقايسه آن با شش ماه سال گذشته عنوان كرد: در سال جاري بالغ بر هزار و 600 مورد حادثه و آتش‌ سوزي در يزد رخ داده كه 932 مورد آن حريق و 670 مورد حادثه بوده است كه اين حوادث 143 مجروح و شش فوتي داشته است.

بيشتر آتش سوزي هاي يزد در سال جاري عمدي بوده است

قاسميان با اشاره به اينكه متاسفانه بيشترين آتش‌ سوزي ‌ها در يزد عمدي بوده است، تصريح كرد: عامل اين آتش‌ سوزي‌ها سوء نيت و انتقام جويي بوده و بيشتر نيز آتش‌ سوزي خودرو صورت گرفته است.

سرپرست سازمان آتش‌نشاني يزد يادآور شد: پس از اين مورد، سهل ‌انگاري و بي‌احتياطي، سوزاندن زباله و ... در رتبه ‌هاي بعدي علل آتش‌ سوزي در سال جاري قرار گرفته ‌اند.

وي با بيان اينكه امسال نسبت به سال گذشته 24 درصد در زمينه حريق و 2.9 درصد در زمينه حوادث با افزايش نسبت به شش ماه اول سال 92 مواجه بوده‌ايم، عنوان كرد: عمده حوادث، به دام انداختن حيوانات موذي و وحشي، حبس در آسانسورها و خانه‌ها و تصادف و واژگوني خودرو بوده است.

قاسميان، تعداد نجات ‌يافتگان از اين حوادث در سال جاري را 143 نفر اعلام كرد و افزود: تعداد نجات يافتگان از حوادث و حريق در سال جاري در يزد نسبت به سال گذشته افزايش 52 درصدي داشته است.

اعتبار 4.6 ميليارد توماني آتش نشاني يزد

سرپرست سازمان آتش ‌نشاني يزد در بخش ديگري از سخنان خود، بودجه امسال آتش ‌نشاني يزد را چهار ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام كرد و افزود: يك ميليارد و 358 ميليون تومان اين رقم عمراني و بقيه بودجه جاري است.

وي خاطرنشان كرد: امسال با توجه به نيازي كه در مناطق آزادشهر و مهرآوران به ايجاد ايستگاه آتش‌نشاني بود، ساخت ايستگاه در آزادشهر پيگيري شد كه اميدواريم به زودي مورد بهره‌برداري قرار گيرد اما ايستگاه مهرآوران به طور قطع امسال آغاز نخواهد شد و كلنگ ‌زني آن سال آينده صورت خواهد گرفت.