جشن کودک در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده ظهر امروز در نشست كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان كه به منظور برنامه ريزي هفته ملي كودك برگزار شد، با بيان اين كه اساس كانون بر مبناي پرورش ذهن و فكر كودكان و نوجوانان بنا شده است گفت: قريب به 50 سال است كه از تاسيس اين نهاد مي گذرد اما هدف و رسالت اصلي اين مجموعه همانگونه كه در نام كانون عنوان شده پرورش افراد خلاق و مستعد و توانمند است.

وي با اشاره به اين كه كتاب و كتاب خواني محوريت اصلي تمامي فعاليت هاي كانون است يادآور شد در كانون بيش از 40 فعاليت در پنج حوزه فرهنگي، هنري، ادبي، علمي و اسلامي انجام مي شود كه هدف نهايي تمامي اين فعاليت ها پرورش ذهن و كشف استعدادهاي بالقوه كودكان و نوجوانان است.

عليزاده با بيان اين كه اين مجموعه آن گونه كه بايستي در شان جايگاه كانون باشد در بين آحاد مردم شناخته شده نيست: گفت هفته ملي كودك در واقع فرصتي براي شناخت كانون و توجه ويژه به قشر پاك و معصوم جامعه است.

مديركل كانون كرمان اذعان داشت: هفته ملي كودك متعلق به همه است و تمامي دستگاه هاي فرهنگي بايستي براي پربارتر كردن آن با كانون همراه شوند.

برنامه های هفته ملی کودک در کرمان

وي با اشاره به اين كه از سال1391 پانزدهم تا 21 مهرماه به عنوان هفته ملي كودك نامگذاري شده است خاطرنشان كرد: در سال جاري نيز محور اصلی برنامه‌های هفته ملی کودک ایران ترویج مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع طبیعی به‌ویژه آب و حفاظت از محیط زیست کشور خواهد بود.

عليزاده برگزاري جشنواره يك هفته با كانون، برپايي نمايشگاه ، توزيع محصولات فرهنگي كانون و .. از جمله برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در هفته ملي كودك عنوان و اظهار اميدواري كرد با همكاري و تعامل ساير نهادها بتوانيم هفته اي سرشار از شادي و نشاط را براي كودكان و نوجوانان فراهم آوريم.

در ادامه اين نشست اعضاي حاضر برنامه هاي پيشنهادي خود را مطرح و پيرامون آن گفتگو و تبادل نظر شد.

گفتني است در نشست كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي كرمان نمايندگاني آموزش و پرورش، بهزيستي، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشكي،امور فرهنگي فرماندهي انتظامي، دادگستري امور اجتماعي سپاه ثارالله، كميته امداد ، معاونت آموزش ابتدايي آموزش و پرورش و جمعي از كارشناسان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان حضور داشتند.

اين نشست ظهر روز يكشنبه ششم مهرماه در محل اداره كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كرمان برگزار شد.