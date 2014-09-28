110 پایگاه برای جمع آوری کمک های غزه در اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی عصر یکشنبه در بازدید از پایگاه های کمیته امداد تصریح کرد: در آستانه روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی پایگاه های امدادی فعال شده است.

وی تاکید کرد: تمامی کمک های نقدی و جنسی شهروندان جمع آوری شده و پس از تجمیع جهت حمایت از کودکان فلسطینی ارسال خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان سیاست امدادرسانی را نه در محدوده مرز های کشور بلکه در حمایت از هر فرد آسیب دیده و مظلوم دانست و تاکید کرد: بر همین اساس کمیته امداد حمایت از مظلومان در هر کجای دنیا را وظیفه خود می داند.

زلالی افزود: علاوه بر پایگاه های امدادی 40 صندوق صدقه نیز به این منظور جمع آوری شده است.

وی تاکید کرد: با هدف ایجاد فرصت انتخاب برای فرد آسیب دیده بهتر است حمایت ها به شکل نقدی باشد.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان پایگاه ها به مدت سه روز در سطح استان آماده دریافت کمک های مردمی است.