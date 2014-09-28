سطح زیر کشت سیب زمینی در اردبیل 10 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی عصر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت کشت سیب زمینی در دشت اردبیل تصریح کرد: امسال 23 هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است.

وی افزود: به دلیل کشت مطلوب در سال جاری پیش بینی می شود در هر هکتار 35 تن سیب زمینی برداشت شود.

به گفته سروی در مجموع میزان تولید سیب زمینی اردبیل در سال زراعی جاری بیش از هشت هزار تن خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: این استان یک پنجم نیاز کشور در این محصول را تولید می کند.

وی تاکید کرد: سیب زمینی تولیدی در دشت اردبیل جزو نمونه های مرغوب کشور است و در بازارهای داخلی و خارجی نیز با کشش قابل توجه همراه است.

سروی با اذعان به ضرورت توسعه صادرات این محصول ادامه داد: برنامه ریزی برای صادرات با توجه به تولید مازاد در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد امسال صادرات سیب زمینی در نیمه دوم سال با بهبود کمی و کیفی همراه باشد.