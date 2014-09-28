  1. استانها
  2. تهران
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۸

سرهنگ کرمي:

باند زورگير 4 نفره در دام پليس قدس افتاد

باند زورگير 4 نفره در دام پليس قدس افتاد

قدس- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي قدس از شناسايي و دستگيري باند چهار نفره زورگیری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله کرمي زند بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال مراجعه فردي 58 ساله به پليس آگاهي مبني بر خفتگيري وي توسط چهار نفر و سرقت گوشي تلفن همراه و وجه نقد و اعلام اينکه مجرمان سعي داشتند که خودروي وي را نيز به سرقت ببرند که پرونده در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.

وی افزود: با چهره نگاري و شناسايي محل اختفاي سارقان در قدس، طي عمليات ضربتي سارقان دستگير و به پليس آگاهي منتقل شدند، متهمان در بازجويي هاي پليس اعتراف کردند به عنوان مسافر سوار خودروي فرد قرباني شده و در مسير خلوت با سلاح سرد اقدام به زورگيري و سرقت مي کردند که در بازجويي هاي تکميلي به 4 فقره سرقت اقرار کردند.

دستگيری جاعل مدارک تحصيلي در قدس

این مسئول در ادامه اعلام کرد: در پي کسب خبري مبني بر ارائه مدرک ديپلم مشکوک به جعل در يکي از ادارات دولتي قدس موضوع در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.

وي بيان کرد: با آغاز تحقيقات پليس پس از استعلام مدرک تحصيلي به جعلي بودن مدرک پي برده و فرد مورد نظر به پليس آگاهي انتقال و در بازجويي هاي انجام شده از متهم، وي نحوه گرفتن مدرک و محل کار جاعل را به پليس گفت و ماموران پليس آگاهي در عملياتي چهار عامل و همدست متهم در جعل مدرک تحصيلي را دستگير کردند.

کد مطلب 2379647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها