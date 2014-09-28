باند زورگير 4 نفره در دام پليس قدس افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله کرمي زند بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال مراجعه فردي 58 ساله به پليس آگاهي مبني بر خفتگيري وي توسط چهار نفر و سرقت گوشي تلفن همراه و وجه نقد و اعلام اينکه مجرمان سعي داشتند که خودروي وي را نيز به سرقت ببرند که پرونده در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.



وی افزود: با چهره نگاري و شناسايي محل اختفاي سارقان در قدس، طي عمليات ضربتي سارقان دستگير و به پليس آگاهي منتقل شدند، متهمان در بازجويي هاي پليس اعتراف کردند به عنوان مسافر سوار خودروي فرد قرباني شده و در مسير خلوت با سلاح سرد اقدام به زورگيري و سرقت مي کردند که در بازجويي هاي تکميلي به 4 فقره سرقت اقرار کردند.



دستگيری جاعل مدارک تحصيلي در قدس



این مسئول در ادامه اعلام کرد: در پي کسب خبري مبني بر ارائه مدرک ديپلم مشکوک به جعل در يکي از ادارات دولتي قدس موضوع در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.



وي بيان کرد: با آغاز تحقيقات پليس پس از استعلام مدرک تحصيلي به جعلي بودن مدرک پي برده و فرد مورد نظر به پليس آگاهي انتقال و در بازجويي هاي انجام شده از متهم، وي نحوه گرفتن مدرک و محل کار جاعل را به پليس گفت و ماموران پليس آگاهي در عملياتي چهار عامل و همدست متهم در جعل مدرک تحصيلي را دستگير کردند.