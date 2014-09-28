معوقات جانبازان از فردا پرداخت می شود/ خاطرات رزمندگان و شهدا باید گردآوری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی در تجمع بزرگ بسیجیان بنیاد شهید و امور ایثارگران که بعد از ظهر یکشنبه در نمازخانه ساختمان مرکزی بنیاد شهید برگزار شد با تبریک هفته دفاع مقدس به تمام مردم ایران به خصوص بسیجیان، گفت: انتقال خاطرات دفاع مقدس به جامعه به خصوص نسل های بعد از جنگ امری مهم است که بسیار زیاد باید مورد توجه قرار بگیرد.



وی ادامه داد: امروز نسلهای دوم و سوم بعد از انقلاب تا حدی با جنگ بیگانه هستند، چون خودشان خاطره ای از آن روزها ندارند و این مسئله اهمیت انتقال خاطرات را به نسل های جدید نشان می دهد. جامعه ای که انقلاب اسلامی را ایجاد کرده و ارزش های الهی بر آن حاکم شده است، باید اتفاقاتی که در طی این مسیر از سر گذرانده را به فرزندان خود انتقال دهد.



نماینده ولی فقیه در بنیاد با تاکید بر لزوم آشنایی جامعه با دلایل بروز جنگ، گفت: نسل های جدید باید بدانند چرا صدام به کشورمان حمله کرد، باید بدانند که صدام عروسکی بیش نبود و استکبار جهانی که موقعیت و منافع خود را با ظهور پدیده نو انقلاب اسلامی در خطر می دید از صدام برای حمله به کشورمان پشتیبانی کرد. استکبار آن روزها ابتدا از طریق انواع توطئه ها مانند انفجار و ایجاد تفرقه برای ضربه زدن به انقلاب تلاش کرد، اما وقتی موفق نشد به حمله نظامی روی آورد.



معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه استکبار جهانی از انقلاب اسلامی می ترسید زیرا می دانست این انقلاب محدود به ایران نخواهد ماند، ابراز کرد: نسل های جدید باید بدانند دست تمام دنیا از آستین صدام بیرون آمد، اما ملت، ارتش و سپاه ایران با فرمان امام(ره) جلوی این خودسری ها ایستادند. یادمان نمی رود که صدام روزهای اول با چه غروری اظهار می کرد که در مدت چند روز ایران را اشغال خواهد کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فداکاری های انجام شده در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این فداکاری ها درسی به صدام داد که نه تنها فراموش نکرد، بلکه با خود به گور برد. کار به جایی رسید که صدام در روزهای آخر برای مصالحه التماس می کرد. رژیم بعث در این جنگ به هیچ قاعده و قانونی پایبند نبود و به مناطق مسکونی و تجاری ما حمله می کرد، اما مردم با فداکاری های خود جلوی دشمنان ایستادند.



شهیدی به سخن امام(ره) که گفته بودند من دست بسیجیان را می‌بوسم اشاره کرد و گفت: بسیجیان، اسلام و اعتقادات مردم را زنده کردند و زنده نگه داشتند. باید بکوشیم تمام تلاش هایی که در این مسیر انجام شده است نوشته و ثبت شوند، مقام معظم رهبری بر جمع آوری خاطرات و مستندات جنگ تاکید دارند و باید در این زمینه بیشتر و بهتر ورود پیدا کرد.



وی افزود: حنظله جواني بود که در شب ازدواج خويش با وجودي كه پيامبر(ص) فرمودند در جنگ شركت نكند، به سبب ايمان قوي، تحمل دوري از پيامبر(ص) و اصحاب را نداشت و عازم جبهه جنگ احد شد و به فيض شهادت نايل آمد. کشور ما پر از حنظله‌هاست. شهید صیاد شیرازی تعریف می‌کرد که برای شناسایی یک میدان مین، قبل از عملیات نیاز به عده‌ای از رزمندگان داشتیم که با وجود خطر بسیار بالای میدان مین، به آنجا بروند. در بین داوطلبان بسیار زیادی که آمدند، پدر و پسری بودند که برای اینکه بروند با هم بحث می‌کردند و هر دو می‌خواستند خود را به آنجا برسانند. سرانجام هر دو با هم به این منطقه رفتند و ساعتی بعد هر دو به شهادت رسیدند.



نماینده ولی فقیه ادامه داد: این ها یعنی پیشی گرفتن در شهادت، هفته دفاع مقدس یادآور روزهای استثنایی است، یادآور روز استثنایی 5 مهر و شکست حصر آبادان است، باید این ها را به جامعه منتقل کرد. ما انسان های پر ارزش و بزرگی را به انقلاب تقدیم کردیم و این انقلاب برای ما بسیار پر هزینه بود، اما همین انقلاب باعث شده است که امروز کشور ما باثبات ترین کشور منطقه باشد و رییس جمهوری ما با قدرت در سازمان ملل صحبت کند، این ثبات و این قدرت از همین فداکاری ها به وجود آمده است و انشاالله خداوند این فداکاری ها را قبول کند.



معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند که همه مدیون ایثارگران و شهدا هستیم، گفت: همه از زن و مرد و پیر و جوان در دفاع مقدس نقش آفرین بودند. ما در صدر اسلام یک حبیب ابن مظاهر داشتیم، اما در زمان جنگ حبیب ابن مظاهرهای بی شماری در جبهه ها وجود داشتند. خون های پاکی که برای انقلاب ریخته شدند درخت انقلاب را آبیاری کرده است.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه، گفت: من از بسیج بنیاد رضایت دارم و همه در مسیر درست حرکت می کنند. بنیاد پایگاه ایثار و شهادت است و باید این مسئله را ارج بنهیم. هدف همه ما تعالی بنیاد است. البته دغدغه های زیادی وجود دارد، اما سعی کردیم آرامشی را بر مجموعه بنیاد چه در بخش جامعه شاهد و ایثارگر و چه در بخش کارکنان حاکم کنیم.



شهیدی افزود: خوشبختانه معوقات ایثارگران که مربوط به سال های 86 تا پایان 90 بود، در حال پرداخت است و هفته قبل معوقات آزادگان سرافراز به صورت کامل واریز شد. فردا 7 مهر نیز معوقات جانبازان عزیز واریز خواهد شد و از روز 8 مهر قابل برداشت خواهد بود و تاریخ واریز معوقات خانواده معظم شهدا بزودی اعلام خواهد شد.