120 نفر از زوار ایلامی به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر،حسین عبادی ظهر یکشنبه در مرز مهران اظهار داشت: 120 نفر از زوار ایلامی بیت الحرام به سرزمین وحی اعزام شده اند.

عبادی افزود: 85 درصد زائران استان ایلام از ایثارگران معظم هستند.



وی ادامه داد: 13 جلسه آموزشی برای این عزیزان توسط روحانی محترم کاروان برگزار شده که با مناسک حج و نیازمندیهای خود آشنا شدند.

این مسئول بیان داشت: روزانه به طور میانگین پنج هزار نفر از راه این مرز به شهرهای مذهبی عراق و ایران سفر می کنند که نزدیک به چهار هزار نفر از آنان را زوار ایرانی تشکیل می دهند که در قالب کاروان های حج و زیارت به صورت گروهی تردد می کنند.

وی یادآور شد: امروز نخستین روز از سرگیری اعزام زائران عتبات عالیات از مرز مهران به کشور عراق است و شاهد بودیم که مردم با شور و نشاط فراوان قصد زیارت اماکن مقدس در کشور عراق دارند.