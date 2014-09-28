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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۱

عبادی:

120 نفر از زوار ایلامی به سرزمین وحی اعزام شدند

120 نفر از زوار ایلامی به سرزمین وحی اعزام شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت استان ایلام گفت: 120 نفر از زوار ایلامی بیت الحرام به سرزمین وحی اعزام شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر،حسین عبادی ظهر یکشنبه در مرز مهران اظهار داشت: 120 نفر از زوار  ایلامی بیت الحرام به سرزمین وحی اعزام شده اند.

عبادی افزود: 85 درصد زائران استان ایلام از ایثارگران معظم هستند.

وی ادامه داد: 13 جلسه آموزشی برای این عزیزان توسط روحانی محترم کاروان برگزار شده که با مناسک حج و نیازمندیهای خود آشنا شدند.

این مسئول بیان داشت: روزانه به طور میانگین پنج هزار نفر از راه این مرز به شهرهای مذهبی عراق و ایران سفر می کنند که نزدیک به چهار هزار نفر از آنان را زوار ایرانی تشکیل می دهند که در قالب کاروان های حج و زیارت به صورت گروهی تردد می کنند.

وی یادآور شد: امروز نخستین روز از سرگیری اعزام زائران عتبات عالیات از مرز مهران به کشور عراق است و شاهد بودیم که مردم با شور و نشاط فراوان قصد زیارت اماکن مقدس در کشور عراق دارند.

کد مطلب 2379656

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