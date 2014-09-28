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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۴

عادلی تصریح کرد:

پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی اوقاف و امور خیریه گیلان 55 درصد است

پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی اوقاف و امور خیریه گیلان 55 درصد است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از پیشرفت فیزیکی 55 درصدی پروژه های عمرانی این اداره کل در سطح استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی شامگاه یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی بقاع متبرکه گیلان افزود: پارسال تعداد پروژه های عمرانی اوقاف و امور خیریه استان 230 پروژه بود که هم اکنون تعدادی از این پروژه به بهره برداری رسیده است.

وی  تعداد پروژه های تعمیراتی و احداثی بقاع متبرکه استان را 162 پروژه اعلام کرد و اظهارداشت: بطور متوسط پیشرفت فیزیکی این تعداد پروزه 55 درصد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان به احداث بقعه امامزادگان ابراهیم و قاسم سلام الله علیه شهرستان آستارا اشاره کرد و گفت: ساخت بازارچه جلوی حرم از محل کمک های مردمی و تسهیلات بانکی در حال انجام است.

 وی افزود:  از محل درآمد مغازه های این بازارچه در کنار نذورات بقعه و کمک های مردمی ساختمان بقعه امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا تکمیل خواهد شد.

 عادلی از آغاز کف سازی شبستان خواهر امام رضا علیه السلام رشت اشاره و بر لزوم تسریع در تکمیل ساخت این پروژه تاکید کرد.

وی در ادامه تعمیر گنبد بارگاه امام زاده هاشم علیه السلام و دروازه ورودی صحنه مطهر این امام زاده را از دیگر پروژه های عمرانی اوقاف استان دانست و اظهارداشت: امام زاده هاشم (ع) از بقاع شاخص استان گیلان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان بابیان اینکه صحنه دوم بقعه آقا سید جلال الدین اشرف شهرستان آستانه اشرفیه احداث می شود، یادآورشد: آستانه اشرفیه چهارمین شهر مذهبی کشور است.

وی با اذعان اینکه هرساله زائران زیادی از اقص نقاط کشور به آستانه اشرفیه سفر می کنند بر ضرورت توسعه زیر ساخت های لازم برای رفاه حال مسافران، زائران و شهروندان این شهر تاکید کرد.

 

کد مطلب 2379657

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