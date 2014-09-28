طرح آموزش و مراقبت از سالمندان شهرستان ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهردادی ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز سالمندان استان اظهار داشت: به مناسبت روز جهانی سالمند برنامه های مختلفی برای سالمندان استان در نظر گرفته شده است.



مهردادی از اجرای طرح آموزش و مراقبت از سالمندان شهرستان ایلام خبر داد و افزود: در این طرح که برای اولین بار در سطح استان اجرا می شود 80 سالمند مورد مراقبت قرار می گیرند.



این مسئول اظهار داشت: از سوم تا نهم مهرماه که هفته تکریم سالمند است برنامه های زیادی برای سالمندان داریم.

وی ادامه داد: برای ارائه خدمات رسانی به سالمندان دو مرکز شبانه روزی دارد که تعداد آنها نزدیک به 60 نفر است که 30 نفر خانم در مرکز ایلام و 30 نفر آقایان در مرکز ایوان هستند.



مهردادی اضافه کرد: سازمان بهزیستی برای هرکدام از مقیمان این مراکز مبلغ 305 هزار تومان یارانه پرداخت می کند.

وی افزود : در این طرح معاینه درمانی – پزشکی و دارویی سالمندان درخانه صورت می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: تعداد پنج مرکز ویزیت در منزل در قالب تیم های سیار، پزشک – کاردرمان، فیزیوتراپ و مددکار و روان شناس به منازل افراد سالمند مراجعه می کنند و خدمات را به این افراد ارائه می دهند.



مردادی ادامه داد: تعداد افراد سالمندان در منزل 240 نفر است که ما خدمات پزشکی را به آنها ارائه خواهیم داد.