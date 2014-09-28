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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۷

دکتر حافظی به مناسبت روز قلب اظهار داشت:

40 درصد فوت جوانان به دلیل بیماری قلبی است

40 درصد فوت جوانان به دلیل بیماری قلبی است

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به روزجهانی قلب درنودو هشتمین جلسه شورا اعلام کرد: " متاسفانه 40 درصد فوت جوانان به دلیل بیماری های قلبی است که مهمترین عوامل این بیماریها هوای ناسالم، فعالیت بدنی کم و مصرف دخانیات است."

به گزارش خبرگزاری مهر،از سال 2000 آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال توسط بنیاد جهانی قلب  به عنوان " روز جهانی قلب " نامگذاری شده که مصادف با ششم مهر ماه است . امروز برخی آمار می‌تواند حساسیت لازم نسبت به مشکلات قلبی عروقی را ایجاد کند.

سالانه بیش از از 17 میلیون نفر در دنیا به خاطر عارضه قلبی فوت می کنند. در کشور ما نیز متاسفانه 40 درصد فوت جوانان به دلیل بیماری های قلبی است که مهمترین عوامل این بیماریها هوای ناسالم، فعالیت بدنی کم و مصرف دخانیات است.  در این راستا توصیه می‌َشود از مصرف غذاهای پرچرب و قند اجتناب شود.

آمار جهانی مبتلابان به دیابت 7/8 درصد که این آمار در ایران بیش از میزان است.

در شهر یزد این آمار 14/7 درصد است . عدم استعمال دخانیات و ورزش منظم که مناسب ترین آن پیاده روی روزانه به مدت 20 تا 30 دقیقه به صورت تند راه رفتن است و دوری جستن از استرس و اضطراب در محیط کار و زندگی و نهایتا انجام معاینات دوره ای و منظم نقش مهمی در پیشگیری از این مشکلات خواهد داشت.

کد مطلب 2379660

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