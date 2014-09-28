به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر یکشنبه در نشست ساماندهی ازدواج در بوشهر ضمن تبریک به مناسبت ازدواج آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: همه جوانان و خانواده‌های انها باید از این ازدواج آسمانی الگوبرداری کنند و زمینه برای ازدواج آسان جوانان فراهم شود.

وی در ادامه به برخی از برنامه‌های هفته ازدواج در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: برنامه‌های مختلف حمایتی، آموزشی، پرداخت کمک هزینه ازدواج، برگزاری جشن‌ها و . . . از جمله برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: تشکیل ستاد جهیزیه در همه شهرستان‌های استان بوشهر از دیگر برنامه‌های هفته ازدواج است که امیدواریم شاهد همکاری همه مردم و مسئولان دراین زمینه باشیم.

کمک‌هزینه جهیزیه به 1300 مددجوی بوشهری پرداخت شد

وی ادامه داد: این ستاد به منظور استفاده از ظرفیت‌های خیرین و موسسات دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات مالی افراد در ازدواج به ویژه برای مددجویان و افراد نیازمند تشکیل شده است.

محبی در ادامه از اعطای کمک هزینه جهیزیه به 40 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر در هفته جاری خبر داد و افزود: کارگاه‌های آموزشی ویژه زوج های جوان در زمینه مهارت‌های زندگی، همسرداری، سبک زندگی اسلامی ایرانی و تشویق و ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری در این هفته برگزار می شود.

وی با اشاره به پرداخت 252 کمک هزینه ازدواج به جوانان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سال گذشته نیز یک هزار و 316 نفر کمک هزینه خرید جهیزیه دریافت کردند.