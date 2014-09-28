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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۴

محبی خبر داد:

ستاد جهیزیه استان بوشهر تشکیل می‌شود/ پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به 1300 نفر

ستاد جهیزیه استان بوشهر تشکیل می‌شود/ پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به 1300 نفر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: ستاد جهیزیه استان بوشهر در هفته ازدواج تکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر یکشنبه در نشست ساماندهی ازدواج در بوشهر ضمن تبریک به مناسبت ازدواج آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: همه جوانان و خانواده‌های انها باید از این ازدواج آسمانی الگوبرداری کنند و زمینه برای ازدواج آسان جوانان فراهم شود.

وی در ادامه به برخی از برنامه‌های هفته ازدواج در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: برنامه‌های مختلف حمایتی، آموزشی، پرداخت کمک هزینه ازدواج، برگزاری جشن‌ها و . . . از جمله برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: تشکیل ستاد جهیزیه در همه شهرستان‌های استان بوشهر از دیگر برنامه‌های هفته ازدواج است که امیدواریم شاهد همکاری همه مردم و مسئولان دراین زمینه باشیم.

کمک‌هزینه جهیزیه به 1300 مددجوی بوشهری پرداخت شد

وی ادامه داد: این ستاد به منظور استفاده از ظرفیت‌های خیرین و موسسات دولتی و خصوصی برای رفع مشکلات مالی افراد در ازدواج به ویژه برای مددجویان و افراد نیازمند تشکیل شده است.

محبی در ادامه از اعطای کمک هزینه جهیزیه به 40 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر در هفته جاری خبر داد و افزود: کارگاه‌های آموزشی ویژه زوج های جوان در زمینه مهارت‌های زندگی، همسرداری، سبک زندگی اسلامی ایرانی و تشویق و ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری در این هفته برگزار می شود.

وی با اشاره به پرداخت 252 کمک هزینه ازدواج به جوانان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سال گذشته نیز یک هزار و 316 نفر کمک هزینه خرید جهیزیه دریافت کردند.

کد مطلب 2379666

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