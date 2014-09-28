بوینر: شاید ناچار به اعزام نیروی نظامی به منطقه شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از احتمال اعزام نیروی نظامی آمریکا به منطقه برای مقابله با داعش خبر داد.

جان بوینر گفت: اگر راهکار باراک اوباما برای نابودی گروه داعش شکست بخورد واشنگتن برای جنگ با این گروه ممکن است چاره ای جز اعزام نظامی نداشته باشد.

وی در عین حال تاکید کرد که بعید می داند راهکار رئیس جمهور آمریکا برای نابودی داعش با موفقیت همراه باشد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت برای نابودی این گروه فقط به حملات هوایی نمی توان اکتفا کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعزام نظامیان آمریکایی را توصیه خواهد کرد، گفت: گزینه دیگری نداریم. اگر آنها را نابود نکنیم، مجبور خواهیم شد هزینه آن را بپردازیم.