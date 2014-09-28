دهه امامت و ولایت فرصتی برای تبیین و تعمیق اندیشه غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان افزود: این دهه فرصت خوبی برای درک جایگاه ولایت فقیه است.

وی همچنین اظهارداشت: طبق فرمایش امام خمینی (ره) ولایت فقیه همان ولایت رسول خدا (ص) است از اینرو می طلبد همگان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: اجرای برنامه‌ های با نشاط توام با معرفت شناسی در دهه ولایت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جایگاه ولایت فقیه در جامعه باید به درستی تبیین شود، تصریح کرد: اصل ولایت فقیه بالاترین رکن اسلام است.

احمدی پور با اذعان اینکه اساس دین ولایت است، بیان داشت: عید غدیر از برترین اعیاد اسلامی است بنابراین از این فرصت باید برای تحکیم بیش از پیش جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی استفاده کرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه از دهه ولایت و امامت باید به بهترین شکل استفاده شود، گفت: بصیرت افزایی و ترویج آگاهی می تواند نقش موثری را در از بین بردن اهداف شوم دشمنان داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان افزود: بصیرت افزایی از مصادیق ولایت پذیری در جامعه است.

وی با تصریح اینکه ترویج فرهنگ غدیر از نیازهای جامعه امروزی برای گسترش فرهنگ اسلامی است، اظهارداشت: غدیر روز تعلیم الگویی همیشگی برای حکومت های الهی و متعلق به همه عصرها است.

احمدی پور بیان داشت: واقعه غدیر یکی از وقایع بسیار مهم و اساسی و فراموش نشدنی تاریخ اسلام است.

وی با تاکید بر اهمیت عید بزرگ غدیر و ضرورت گرامیداشت هفته ولایت تصریح کرد: با اجرای برنامه‌ های فرهنگی و نشست‌ های در این هفته باید عید غدیر را بیش از گذشته برای همگان بازگو کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان یادآورشد: دشمنان امروز در ادامه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی خود علیه انقلاب و اسلام فرهنگ غنی اسلامی را نشانه گرفته‌ اند که ترویج فرهنگ غدیر رمز برتری اسلام در برابر تمام توطئه‌ های دشمنان است.