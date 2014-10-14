تشعشعات مخابراتی نگران کننده نیستند/ فرمول میزان آسیب زدن پرتوها به بدن

علی گورانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انرژی های ساطع شده از فرستنده ها و گیرنده های مخابراتی برای عموم نگرانی ایجاد کرده است و باید اطلاع رسانی طوری باشد تا مردم را از نگرانی بیرون آورد.

وی با بیان اینکه گیرنده ها و فرستنده های مخابراتی می توانند انرژی را در فضا پراکنده کنند و به سمت گوش و مغز انسان تمرکز بدهند، افزود: این انرژی ها زیاد نیستند که برای عموم مردم نگران کننده باشد.

گورانی با تاکید بر اینکه انرژی کم تشعشعات حاصل از فرستنده ها و گیرنده ها به معنی آن نیست که نباید نظارت بر این تشعشعات داشت عنوان کرد: به دلیل آنکه این انرژی ها قابل حس و لمس نیستند و افراد به راحتی نمی توانند این انرژی ها را تشخیص دهند، اهمیت پیدا می کند چراکه بار روانی برای جامعه در این خصوص افزایش پیدا می کند.

رئیس اداره پرتوها در وزارت بهداشت با اشاره به اینکه درواقع میزان انرژی های فرستنده ها، گیرنده ها، دیش ماهواره به شدت پایین است، افزود: موضوع ترسیدن و نترسیدن های مردم از اشعه های مخابراتی مورد اهمیت است و در اینجا وجود سیستمی که به صورت آن لاین بتواند میزان در معرض بودن اشعه را مشخص کند الزامی می شود.

گورانی با اعلام اینکه باید امکان سنجش و ثبت انرژی پرتوهای مخابراتی در کشور وجود داشته باشد، اذعان داشت: اکنون این دستگاه در وزارت بهداشت به صورت غیر شبکه ای موجود است که به طور مثال برای سنجش تشعشعات درخیابان ها به کار می رود.

رئیس اداره پرتوها در وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: اگر این دستگاه در اختیار مردم قرار گیرد می تواند خیال مردم را در جهت اینکه چه میزان اشعه از طریق فرستنده ها و گیرنده های مخابراتی ساطع می شود را راحت کند. همچنین باعث از بین رفتن حرف و حدیث ها در خصوص انرژی آنها می شود.

به گفته گورانی دستگاه سنجش پرتوهای مخابراتی آن لاین در کشورهای دیگر وجود دارد ولی تا کنون برای این موضوع اقدام نشده است، چرا که اکنون در تحریم هستیم و این دستگاهها هم فقط نمونه خارجی دارند.

گورانی با اشاره به اینکه برای تهیه دستگاه سنجش باید وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی و همچنین وزارت ارتباطات دخیل شوند، افزود: وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی طی یک برنامه مشترک به فکر تولید چنین دستگاهی افتاده اند ولی به دلیل آنکه وزارت ارتباطات،متولی بحث مخابرات است هم باید در این زمینه کارهایی را انجام بدهد.

وی از توصیه های خود در خصوص اثر بخشی کم از تشعشعات مخابراتی توضیح داد و گفت: در بحث فاصله از پرتوها باید اهمیت قائل شد، چرا که هرچه میزان فاصله از هر پرتویی بیشتر باشد میزان تاثیر آن به بدن افراد به مجذور آن عدد کمتر خواهد شد، به طور مثال اگر دو متر از هر پرتویی فاصله داشته باشیم به میزان چهار برابر کمتر در معرض خطر هستیم.

وی یادآورشد: علاوه بر فاصله، باید زمان کمتر و استفاده از حفاظ در برخورد با پرتوها نیز رعایت شود.

گورانی اعلام کرد: منطقی ترین کار برای جلوگیری از در معرض قرار گرفتن اشعه های مخابراتی دور نگه داشتن بدن و استفاده از هنذفری است تا اشعه ها کمتر به مغز و گوش افراد متمرکز شوند.

به گفته گورانی در هر مکانی نباید میزان اشعه از 45 صدم میلی وات بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد و این میزان مجاز اشعه ها به شمار می رود.