به گزارش خبرگزاری مهر ،تفاهم نامهای میان مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و مجمع شهرداران آسیائی به منظور توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینههای آموزش و تحقیقات و به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته و بهرهمندی از دستاوردهای علمی – تحقیقاتی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در جهت حل مشکلات و معضلات شهر تهران و حوزه مدیریت شهری به امضاء و مبادله شد.
این تفاهمنامه که میان علی فرهادی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و محمد خدادادی دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی مبادله شد، بر همکاری های دوجانبه در زمینه های علمی – پژوهشی و اجرایی در حوزه بین المللی كليهامكانات طرفين، اعم از فناوري موجود، داده ها، اطلاعات، منابع مالي و نيروي انساني تاکید شده است
علی فرهادی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران با بیان اینکه رویکرد ما ارتباط و تعامل با مراکزعلمی وتحقیقاتی فعال در حوزه مدیریت شهری است، اظهار داشت: یکی از راههای آغاز همکاری ایجاد بسترارتباطی است که از طریق امضای تفاهم نامه زمینههای هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها فراهم میگردد.
وی عنوان کرد: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران تمایل دارد قابلیتها و توانمندیهای حوزه مدیریت شهری کشورمان به ویژه مواردی را که شهرداری تهران پیشتاز بوده و اقدامات مفید و موثری را انجام داده است را به جامعه جهانی معرفی نماید و رشد علمی در عرصه مدیریت شهری را نمایان سازد و بالعکس از تجارب مفید سایر کشورها نیز بهرهمند شود که این مهم قطعا بواسطه جایگاه و ارتباطات مجمع شهرداران آسیائی امکان پذیر است .
فرهادی در خصوص محتوای تفاهمنامه اظهار نمود: که در این تفاهمنامه به مواردی همچون بهرهمند شدن طرفينازتوانمندي هاي پژوهشي يكديگر ازقبيل امكانات تخصصي، كتابخانهاي و ارتباطات بينالمللي، حمايت و اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترک، فعالیتهای مشترک آموزشی و پژوهشی،برگزاري و حضور مشترك در اجلاسها- همايشها و كنفرانسهاي داخلي و خارجي،همكاري در خصوص تأليف و انتشار كتب و نشريات علمي–پژوهشي، همكاري در راستاي بستر سازي مناسب جهت انجام مراودات پژوهشي با ساير كشورهاي آسيايي،حمايت در زمينه نحوه برقراري ارتباطات علمي با مراكز علمي – پژوهشي خارج از كشور ، همكاري در راستاي تسهيل اجراي طرح هاي تحقيقاتي با مراكز تحقيقاتي كلانشهر هاي آسيايي وهمكاري در برگزاري كارگاههاي مشتركاشاره شده است.
محمد خدادادی دبیرکل مجمع شهرداران آسیائی نیز در این نشست ضمن اشاره به تاریخچه تاسیس مجمع از امضای تفاهمنامه فیمابین استقبال کرد و در سخنانی اظهار امیدواری نمود که این تفاهمنامه منشاء اقداماتي مثبت در حوزه مدیریت شهری باشد.
دبیرکل مجمع شهرداران آسیائی افزود باید با استفاده از ایدههای نو در ارتباطات از ظرفیت دیپلماسی شهری نهایت استفاده را ببریم و نسبت به برند سازی برای کشورمان به عنوان یک کشور فرهنگی و شهر تهران به عنوان پایتخت فرهنگی اقدام کنیم .
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