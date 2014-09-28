مراسم ترحیم و بزرگداشت امام جمعه فقید بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حیدری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علم و فن آوری مازندارن شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله جباری (ره) امام جمعه بهشهر و نماینده

مردم مازندران در خبرگان رهبری که به همت اداره تبلیغات اسلامی بهشهر و حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) در مسجد ملاصفر علی برگزار شد افزود: روحانیت باید در برابر شبهات و سوالات جامعه احساس مسئولیت داشته و احساس وظیفه کند.

وی بیان داشت: علما و روحانیون از پیشگامان مقابله با بدعت ها و شبهات دینی در جامعه به شمار می روند که باید با آگاهی و به روز بودن در برابر جریان نفاق که موجب تضعیف جامعه می شود بیایستند و در جامعه روشنگری کنند.

حجت الاسلام حیدری خاطرنشان کرد: روحانیت آگاه و اصیل در تاریخ همواره در برابر نفاق ایستادگی کرد و مانع از تضعیف اسلام ناب شد و لذا اکنون نیز علما و روحانیت باید حوصله داشته و پاشخگوی مناسبی برای شبهات جوانان باشند تا جامعه دچار انحطاط نشود.

وی گفت:‌ آیت الله جباری (ره) از جمله شخصیت هایی بود که در جهت پاسخگویی به شبهات همواره آماده بود و در میدان حاضر بود و می گفت: "اگر وقت داشتم بعضی از روزها را به دانشگاهها می رفتم و به شبهات دانشجویان پاسخ می دادم."

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه که سایت ها و ماهواره ها و فضاهای مجازی زندگی جوانان را اشتغال کرده است روحانیت باید با دغدغه بیشتری نسبت به رفع شبهات اقدام کرده و در جهت بالندگی و عزتمندی اسلام و مسلمین تلاش کند.

حجت الاسلام حیدری گسترش اسلام ناب در عرصه جهانی را مدیون تلاش های علمی علما و فقهای دینی در تاریخ اسلام دانست و خاطرنشان کرد: امام صادق(ع) با جنبش علمی که در دوران خود به وجود آورد، بستری را بر عزت و عظمت اسلام ناب در دنیا فراهم کردند.

وی با اشاره به شخصیت برجسته و مردمی آیت الله جباری(ره) گفت: مردم داری، تواضع، ساده زیستی، صبوری این بزرگوار از جمله برجستگی های اخلاقی ایشان بوده که باید الگوی مناسبی برای ما در جامعه باشد.

حجت الاسلام حیدری با اشاره به ولایتمداری آیت الله جباری یادآور شد: ایشان در طول عمر با برکتشان مدافع امام و رهبری و شهدا بودند و در طول دوران قبل و بعد از انقلاب لحظه ای از مواضع انقلابی و ولایی خود خارج نشدند و با خطبه های آتشین خود مدافع انقلاب و رهبری بوده و مخالفت جدید و شدید با گروهک های مختلف داشتند که باید الگو و نمونه ما در زندگی باشند.

گفتنی است، آیت اله سید صابر جباری(ره)، نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری متولد 1317 در روستای «متکازین» بهشهر بود که در سال 1359 با حکم امام راحل به امامت جمعه شهرستان بهشهر منصوب و روز دوشنبه دهم شهریور ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) بهشهر به لقاء الله پیوست و پیکر پاکش روز چهارشنبه 12شهریور ماه در جوار پنج شهید گمنام در مصلی بهشهر به خاک سپرده شد.