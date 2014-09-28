سند توسعه صنعت و معدن استانهای شمالی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان مازندران، استاندار مازندران و اعضای اتاق ایران بر استفاده از ظرفيت ها و توانمنديهاي نمايندگان مازندران برای تعالی و آبادانی ایران اسلامی تاكيد كرد و با بیان اینکه اتاق های بازرگانی استان ها بازوی توانمندی برای رفع مشکلات صنعتی هستند، تصریح کرد: در آستانه برنامه ششم توسعه باید سند توسعه صنعت و معدن استان های شمالی تدوین شود.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای استان ها باید بر اساس نیازهای آن مناطق تبیین شود، افزود: اتاق های بازرگانی باید در کنار برنامه ریزان، اولویت های توسعه استان ها را مشخص و اجرایی کنند.



شافعی با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور صدیق در کنار قوای حاکمیتی حضور داشته باشد تا مشورت منصفانه خود را به قوای سه گانه ارائه دهد، گفت: ارائه راهکارهای اصولی باید اولویت اساسی کارکرد اتاق ایران باشد.



وی با اعلام اینکه استانداران باید دارای اختیارات افزایشی شوند تا بتوانند در حوزه بودجه ای استان ها ورود پیدا کنند، افزود: مازندران دارای زمینه‌های بسیاری برای توانمندی توسعه‌ای هستند.



رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مازندران آماده جهش در بخش اقتصادی است، گفت: آمارهای بیکاری در استان روند کاهشی دارد و باید این روند تداوم یابد.



شافعی با اعلام اینکه برنامه های منطقه ای را در قالب یک هماهنگی اصولی به برنامه های ملی پیوند بزنیم، افزود: با تحقق این اقدامات، دستیابی به اهداف برنامه ششم تسهیل می شود.



وی با اشاره به اینکه تحریم های شکننده علیه ایران همچنان تمامی ندارد، گفت: ترافیک گفت و گوی هیئت های خارجی در اتاق ایران رو به افزایش است.



رئیس اتاق ایران با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است، تصریح کرد: باید تلاش شود تا حوزه توسعه اقتصادی در استان ها موثر تر واقع شویم.