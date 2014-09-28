سرانه فضای سبز زنجان 10.5 متر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه فضای سبز شهر زنجان افزایش می یابد افزود: تا پایان سالجاری فضای سبز زنجان به 11 متر مربع می رسد.



وی اظهار داشت: توجه به توسعه فضای سبز باعث ایجاد هوای سالم می شود و در این راستا شهرداری بر تحقق این امر مهم توجه ویژه دارد چرا که سلامتی مردم برای این نهاد بسیار مهم است.



شهردار زنجان، گفت:حق مردم است که از فضای سبز استفاده کنند و در این راستا شهرداری بر تحقق این امر مهم برنامه ریزیهای لازم را در دستور کار دارد.

امین به توسعه فضای سبز زنجان اشاره کردو گفت: توسعه فضای سبز زنجان اولویت کاری شهرداری زنجان در سالجاری است.

وی به افتتاح پارک عاصم زنجانی در کوی اسلام آباد اشاره کرد و یاد آورشد: این پارک در زمینی به مساحت 23 هزار متر مربع به بهره برداری رسید و در این میان مردم کوی الهیه و کوی جانبازان هم از این فضای سبز استفاده خواهند کرد.

شهردار زنجان تاکید کرد: برای افتتاح این پارک 16 میلیارد ریال هزینه شده است.

امین تصریح کرد: این پارک ظرف مدت 8 ماه به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پارک درون شهری به ست ورزشی مجهز شده و کلیه تجهیزات و سیستم روشنایی به خوبی در این پارک دیده شده است.