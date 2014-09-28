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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۴

امین:

سرانه فضای سبز زنجان 10.5 متر است

سرانه فضای سبز زنجان 10.5 متر است

زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز زنجان 10,5 متر است که طبق برنامه ریزیها سرانه فضای سبز شهر زنجان تا سال 94 به 12 متر مربع می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه فضای سبز شهر زنجان افزایش می یابد افزود: تا پایان سالجاری فضای سبز زنجان به 11 متر مربع می رسد.

وی اظهار داشت: توجه به توسعه فضای سبز باعث ایجاد هوای سالم می شود و در این راستا شهرداری بر تحقق این امر مهم توجه ویژه دارد چرا که سلامتی مردم برای این نهاد بسیار مهم است.

شهردار زنجان، گفت:حق مردم است که از فضای سبز استفاده کنند و در این راستا شهرداری بر تحقق این امر مهم برنامه ریزیهای لازم را در دستور کار دارد.

امین به توسعه فضای سبز زنجان اشاره کردو گفت: توسعه فضای سبز زنجان اولویت کاری شهرداری زنجان در سالجاری است.

وی به افتتاح پارک عاصم زنجانی در کوی اسلام آباد اشاره کرد و یاد آورشد: این پارک در زمینی به مساحت 23 هزار متر مربع به بهره برداری رسید و در این میان مردم کوی الهیه و کوی جانبازان هم از این فضای سبز استفاده خواهند کرد.

شهردار زنجان تاکید کرد: برای افتتاح این پارک 16 میلیارد ریال هزینه شده است.

امین تصریح کرد: این پارک ظرف مدت 8 ماه به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پارک درون شهری به ست ورزشی مجهز شده و کلیه تجهیزات و سیستم روشنایی به خوبی در این پارک دیده شده است.

 

کد مطلب 2379691

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