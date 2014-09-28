به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شریفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامههای بسیار مهمی که در سال جاری در دستور کار داریم، توسعه درختکاری در نقاط مختلف استان بوشهر است که طرحهای بسیار خوبی در این راستا در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی از اجرای یکهزار هکتار درخت کاری توسط پارس جنوبی در سطح استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: توافقات خوبی در این زمینه حاص شده است و سازمان منطقه ویژه اهتمام ویژهای در این راستا دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر همچنین از اجرای دو هزار هکتار درختکاری در استان بوشهر تا پایان امسال خبر داد و بیان داشت: با کار کارشناسی که در مرکز صورت گرفت، استان بوشهر برای اجرای این میزان درختکاری مشخص شد.
وی از استان بوشهر به عنوان پیشتاز اجرای این میزان درختکاری در بین سایر استانها نام برد و خاطرنشان ساخت: استفاده از روش آبیاری تشتکی در زمینه آبخیزداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و میتواند باعث تقویت سفرههای زیرزمینی شود.
مقابله با زمین خواری و تصاحب اراضی ملی و دولتی
شریفی تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامهها و رویکردهای ما در این اداره کل، مقابله با زمین خواری و تصاحب اراضی ملی و دولتی است که در این زمینه تلاشهای بسیار زیادی را داشتهایم و به بخشی از اهداف خود رسیدهایم.
وی از بازپسگیری ۶۰۸ هکتار از اراضی ملی استان بوشهر از دست زمینخواران خبر داد و بیان داشت: این زمینها طی شهریورماه امسال به بیتالمال برگردانده شد که دارای 456 میلیارد ریال ارزش مالی بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تاکید کرد: این زمینها در شهرستانهای دشتی، دشتستان، بوشهر، دیلم، کنگان، جم، دیر و تنگستان قرار داشتند که تلاش های بسیار زیادی برای رفع تصرف انها صورت گرفت.
وی خواستار تلاش همه مردم برای حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی شد و ادامه داد: بیشترین میزان زمینها مربوط به شهرستان گناوه بود و کمترین ان نیز در شهرستان کنگان قرار داشت.
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