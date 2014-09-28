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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۳

در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد؛

انتقاد شدید از مجری جنجالی شبکه الجزیره به علت موضع‌گیری علیه ارتش لبنان

فعالان شبکه‎های اجتماعی از مجری برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای الجزیره به علت موضع‌گیری علیه ارتش لبنان، انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "فیصل القاسم" مجری جنجالی برنامه "الاتجاه المعاکس" شبکه قطری الجزیره به تازگی در صفحه فیسبوک خود، از عبارات توهین‌آمیزی علیه ارتش لبنان استفاده کرده است.

وی با انتشار چندین جمله کوتاه، نیروهای ارتش لبنان را به خوش‌گذرانی و عدم توجه به مشکلات این کشور متهم کرده است.

این پیامهای فیصل القاسم با واکنش انتقاد‌آمیز اکثر فعالان شبکه های اجتماعی در لبنان مواجه شده است.

این مجری جنجالی شبکه قطری الجزیره به علت مواضعی که طی چند سال اخیر علیه محور مقاومت داشته، با نگاه منفی از سوی افکار عمومی در لبنان مواجه است.

کد مطلب 2379694

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