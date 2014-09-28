راه آهن گرگان اینچه برون علیرغم افتتاح در دولت قبل هنوز تکمیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری، شامگاه یکشنبه در نشست با رسانه ها استان گفت: خط آهن پرپان اینچه برون که برای جابجایی و حمل بار در نظر گرفته شده است می تواند برای جابجایی مسافر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: این طرح هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد، نوسازی محور گرگان به قره تپه ، احداث سالن های مسافری با امکانات سرمایشی و گرمایشی وس رویس های بهداشتی در ایستگاه های قره تپه، یامپی، پتروشیمی و اینچه برون ، تکمیل همه پل های متقاطع، دیوار کشی و نماسازی در برخی ایستگاه ها باید در عرض کمتر از یک ماه آینده انجام شود.

مرگدری تصریح کرد: در سه ماه گذشته 126 هکتاری که در خود ایستگاه راه آهن اینچه برون برای تملک تصمیم گیری شده بود، تملک نشده است و این مورد باید هر چه سریعتر پیگیری شود.

وی اضافه کرد: تغییر بوژی در حال حاضر ضرورتی ندارد، ظرفیتی که در این خط آهن داریم در خوش بینانه ترین حالت حمل 1.5 میلیون تن بار به تهران است، مازاد این میزان بار باید از طریق جاده ای حمل شود.

مهدی میفانی مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها ی استان نیز در ادامه این جلسه گفت: اصلی ترین دغدغه ما بحث ساماندهی بیرون پایانه مرزی اینچه برون است، از 10 روز پیش با شهرداری اینچه برون به شدت در حال پیگیری این موضوع است و بناست تا پایان هفته محصور کردن کامیون ها اتفاق بیفتد

وی يادآور شد:هم اکنون 600 کامیون بیرون محوطه پایانه ها هستند ، طبق برنامه در روز افتتاحیه کامیون کمتری به این نقطه گسیل می شود و با طرف مقابل نیز هماهنگی می شود که تعداد بیشتری از مرز رد شوند.