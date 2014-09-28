سه بازیکن لیگ برتری جایگزین بازیکنان محروم مس کرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کهندل عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: مصطفی اکرامی از تیم تراکتورسازی، علیزاده از تیم راه آهن و شهاب علوی از نفت مسجد سلیمان جایگزین سه بازیکن سربازی شدند که به ناچار از تیم مس جدا شدند.

وی بیان کرد: این بازیکنان در تیم‌های خود به میدان نرفته‌اند و در نتیجه می‌توانند در ترکیب تیم مس کرمان به کار گرفته شوند.

مشاور فنی مدیر عامل باشگاه صنعت مس کرمان جذب این بازیکنان را نتیجه هوشیاری اکبر میثاقیان دانست و گفت: مس کرمان در حال حاضر تنها دو جای خالی دارد.

کهندل افزود: در نیم فصل سعی می‌شود جای خالی موجود در تیم با دو بازیکن که احتمالا یکی از آنها دروازه‌بان خواهد بود، پر شود.

وی با بیان اینکه نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگویی اعلام کرده است بازیکنان سرباز تیم‌ها حق حضور در تیم‌های نظامی را ندارند، گفت: در این گفتگو علت مسئله جلوگیری از قدرتمند شدن تیم‌های نظامی و جلوگیری از ضرر به باشگاه‌های دیگر اعلام شده است.

مشاور فنی مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان افزود: قرار بود در جلسه‌ای که شب گذشته در فدراسیون برگزار شد، درباره پیوستن بازیکنان سرباز تیم‌ها به تیم‌های نظامی تصمیم‌گیری شود.

کهندل تاکید کرد: بازیکنان تیم مس کرمان تمرینات روزانه خود را برای رسیدن به هماهنگی بیشتر برای شروع بازی‌های لیگ دسته یک ادامه می‌دهند.