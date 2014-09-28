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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۷

رسانه های یمنی اعلام کردند:

احتمال توافق گروههای یمنی درباره نخست وزیر و وزیران کابینه

احتمال توافق گروههای یمنی درباره نخست وزیر و وزیران کابینه

منابع یمنی از از احتمال معرفی نخست وزیر طی ساعات آینده و وزیران کابینه پس از عید قربان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه یمن پرس، منابع آگاه از توافق شبه نهایی درباره نخست وزیر و اسامی وزیران که سهم عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری می شوند شامل وزارت کشور، خارجه، دفاع و دارایی  و نیز رایزنی درباره توزیع وزارتخانه میان طرفهایی که توافقنامه صلح و مشارکت را امضا کرده اند خبر دادند.

این منابع به معرفی سه نام برای سه وزارتخانه از جمله اطلاع رسانی از سوی حوثی ها و عدم معرفی اسامی از سوی الحراک الجنوبی تا به این لحظه اشاره کردند.

منابع مذکور برخی اسامی را شامل احمد محمد  لقمان –  احمد الصياد – محمد علي ابو لحوم –  ياسين سعيد نعمان و احمد عوض بن مبارك اعلام کردند.

کد مطلب 2379701

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