احتمال توافق گروههای یمنی درباره نخست وزیر و وزیران کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه یمن پرس، منابع آگاه از توافق شبه نهایی درباره نخست وزیر و اسامی وزیران که سهم عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری می شوند شامل وزارت کشور، خارجه، دفاع و دارایی و نیز رایزنی درباره توزیع وزارتخانه میان طرفهایی که توافقنامه صلح و مشارکت را امضا کرده اند خبر دادند.

این منابع به معرفی سه نام برای سه وزارتخانه از جمله اطلاع رسانی از سوی حوثی ها و عدم معرفی اسامی از سوی الحراک الجنوبی تا به این لحظه اشاره کردند.

منابع مذکور برخی اسامی را شامل احمد محمد لقمان – احمد الصياد – محمد علي ابو لحوم – ياسين سعيد نعمان و احمد عوض بن مبارك اعلام کردند.