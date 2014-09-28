شبکه قطری الجزیره حامی گروه تروریستی داعش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "فیصل القاسم" مجری جنجالی برنامه "الاتجاه المعاکس" شبکه قطری الجزیره به تازگی در صفحه فیسبوک خود، از عبارات توهین‌آمیزی علیه ارتش لبنان استفاده کرده است. وی با انتشار چندین جمله کوتاه، نیروهای ارتش لبنان را به خوش‌گذرانی و عدم توجه به مشکلات این کشور متهم کرده است.

مردم لبنان علاوه بر انتقاد شدید از اظهارات این مجری جنجالی که به موضع گیری علیه محور مقاومت مشهور است، امروز با ورود به دفتر شبکه الجزیره در بیروت اعتراض خود را علنا اعلام کردند.

مردم با تحصن در برابر ورودی دفتر این شبکه با در دست داشتن پارچه نوشته هایی این شبکه قطری را به عنوان حامی گروه تروریستی داعش معرفی کردند و جهت گیری اخبار این شبکه علیه تروریستها را نمایشی خواندند.

معترضان همچنین با انتقاد از فیصل القاسم، اقدامات وی را خارج از اصول حرفه‎ای گری دانستند.

خاطرنشان می‌شود برخی جریانهای مشکوک طی روزهای اخیر در تکاپو برای ایجاد فتنه مذهبی در لبنان، تلاش دارند با انتقاد از ارتش این کشور، لبنانی‎ها را به موضع گیری علیه ارتش وادار کنند.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان نیز اخیرا درباره این گونه تلاشها برای ایجاد فتنه مذهبی در لبنان هشدار داده بود.



تصویری از اعتراضات امروز مردم لبنان در داخل دفتر شبکه الجزیره - بیروت