127 هزار موقوفه در کشور شناسایی شد/ وقف جدید باید بر اساس نیازهای جامعه صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی در نشست هماندیشی بررسی راهکارهای احیای موقوفات حوزه های علمیه در مدرسه علمیه صادقیه سمنان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موقوفات در کشور بر اثر تلاشهای علما و اندیشمندانی ایجاد شده است که فرهنگ وقف را در جامعه نهادینه کردند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از موقوفات در کشور توسط این بزرگان وقف شده و بخشی نیز به واسطه تبلیغ آنها ایجاد شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضور علما و بزرگان در عرصه تبلیغ وقف را یکی از راهکارهای ترویج سنت حسنه وقف عنوان کرد و افزود: اگر می خواهیم امروز نیز مانند گذشته فرهنگ وقف نهادینه شود باید علما و حوزه های علمیه در این میدان وارد شوند و وقف را به عنوان یک حکم الهی و یک پشتوانه علمی و مذهبی در عرصه های حوزه دین در جامعه تبلیغ و ترویج کنند.

شرفخانی تصریح کرد: در حوزه هایی که علما و حوزه های علمیه برای نهادینه کردن یک فرهنگ در جامعه وارد عرصه تبلیغی شده اند موفق و اثرگذار بوده اند.

وی خواستار تحقق این امر در حوزه وقف شد و عنوان کرد: تبلیغات برای ایجاد وقف جدید باید بر اساس نیازهای جامعه صورت بگیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: امروزه ضرورت دارد سازمان اوقاف و حوزههای علمیه با همگرایی و هم افزایی و با استفاده از فن آوری های روز نسبت به ایجاد موقوفاتی به عنوان پشتوانه اقتصادی حوزه های علمیه ایجاد کنند.

شرفخانی افزود: در گذشته حوزه های علمیه قم و نجف در گذشته از طریق موقوفات اداره میشد و حتی شهریه طلاب نیز از محل موقوفات پرداخت می شد.

وی توسعه حوزه های علمیه را مستلزم استفاده از ظرفیت وقف دانست و اظهار کرد: در ابلاغ سیاست های کلان در علم و فن آوری توسط مقام معظم رهبری نیز یکی از سرفصل های اصلی بحث استفاده از ظرفیت وقف و امور برای توسعه علم و فن آوری بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: قطعا یکی از مباحث علمی که تفقه در دین هست و در حوزه های علمیه اتفاق می افتد باید از طریق وقف توسعه و گسترش پیدا کند.

خانواده های ایرانی باید در راه توسعه فرهنگ وقف پیشگام باشند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این نشست گفت: خانوادههای ایرانی باید بکوشند تا فرهنگ وقف در جامعه بیش از گذشته نهادینه شود و این امر امروز یکی از نیازمندی های کشور محسوب می شود.

حجت الاسلام عبدالله واحدی اظهار کرد: وقف یکی از راهکارهای دین اسلام جهت رفع شکاف طبقاتی در جامعه است.

وی افزود: یکی از اولویت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نهادینه سازی فرهنگ وقف به منظور ایجاد موقوفات جدید بر اساس نیاز روز جامعه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان خاطرنشان کرد: در این استان چهار هزار و 800 فقره موقوفه وجود دارد که از این تعداد حدود 37 فقره مربوط به حوزه های علمیه است.

واحدی از ثبت بیش از 55 فقره وقف جدید در نیمه نخست سالجاری خبر داد و گفت: در این مدت پنج فقره وقف جدید با نیت حوزه های علمیه ثبت شده است.

نشست هم اندیشی احیای موقوفات حوزه های علمیه استان سمنان با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، معاون حوزه علمیه کشور و ... در مدرسه علمیه صادقیه شهرستان سمنان برگزار شد.

در این نشست راهکارهای بروز رسانی و احیای موقوفات حوزههای علمیه مورد بررسی قرار گرفت.