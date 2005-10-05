فعاليتهاي فرهنگي ورزشكاران بايستي جدي تلقي شده و بصورت تحميلي و ديكته اي نباشد

به گزارش خبرنگار" مهر" درابتداي اين نشست ملامحمد رئيس كميته فرهنگي بازيهاي آسيائي دوحه قطر ازبرگزاري 23 نشست وجلسه هماهنگي با فدراسيونهاي ورزشي در زمينه رسيدگي به وضعيت تحصيلي ورزشكاران حاضردر اردوهاي تداركاتي و برنامه ريزي جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي مستمر درزمان باقيمانده تا بازيهاي آسيائي دوحه قطر خبرداد.

وي همچنين گزارشي از تهيه فيلم هاي مختلف فرهنگي وپخش در اردوهاي تداركاتي ورزشكاران و ارسال به فدراسيونهاي ورزشي ارائه كرد.

درادامه نشست علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك كشورمان ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با معرفي كميته هاي فعال دركميته ملي المپيك ازكميته فرهنگي بعنوان يكي ازمهمترين كميته ها نام برد.

وي سپس ضمن درخواست ازفدراسيونها براي ارسال عملكرد شش ماه گذشته ازانجام برنامه هاي فرهنگي جهت ورزشكاران بعنوان يك ضرورت ويك نيازمهم ياد كرد وافزود: فعاليتهاي فرهنگي ورزشكاران بايستي جدي تلقي شوند وبصورت تحميلي و ديكته اي نباشند. ورزشكاران در زمان حضوردر اردوها بايستي ضمن آشنائي كامل با مسائل مذهبي و ارزشي ازبرنامه هاي تفريحي نيزبهره برده و اوقات فراغت آنان به بطالت نگذرد وبراي رسيدن به اين ايده آل ها فدراسيونهاي ورزشي حتما بايستي بودجه اي را به مسائل فرهنگي ورزشكاران خود اختصاص دهند.

همچنين بايستي با دقت به مسائل تحصيلي ورزشكاران نيزتوجه شود تا آنها در زمان حضوردر اردو هيچگونه دغدغه ونگراني نداشته باشند. كفاشيان سپس درادامه سخنان خود خواستارفعاليت بيشترفدراسيونها دربخشهاي فرهنگي هنري، علمي آموزشي، اطلاع رساني وتبليغات و فوق برنامه شد و ازنشست مستمرضابطين فرهنگي براي بررسي عملكرد آنها توسط ستاد تداركاتي برگزاري بازيهاي دوحه قطر خبرداد.

درادامه مسئولين وضابطين فرهنگي فدراسيونهاي ورزشي حاضردرنشست فوق پيشنهادات مختلفي در ارتباط با ارتقاء مقوله فرهنگي درجوامع ورزشي كشور ارائه دادند كه مقررشد پس ازبررسي كارشناسانه نسبت به انجام اهم آنها اقدامات لازم صورت پذيرد.

شايان ذكراست: نشست بعدي ضابطين فرهنگي فدراسيونهاي ورزشي وكميته فرهنگي ستاد بازيهاي آسيائي دوحه قطربه بيست و هفتم مهرماه موكول شد.