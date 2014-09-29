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۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۰

شیرزاد خبرداد:

تخصیص 170 میلیارد ریال برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس مازندران

تخصیص 170 میلیارد ریال برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران از تخصیص 170 میلیارد ریال برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مدارس ساری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس مورد توجه دولت قرار گرفته است، افزود: امسال سه هزار و 400 کلاس درس مازندران مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد می‌شوند.

وی اعتبار اختصاص یافته برای ساماندهی سیستم گرمایشی کشور را 300 میلیارد تومان دانست و گفت: سهم مازندران 17 میلیارد تومان است که تا پایان سال 94 مدارسی که دارای سیستم گرمایشی غیراستاندارد هستند استاندارد‌سازی می‌شوند.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت فعالیت‌های عمرانی نوسازی مدارس مازندران اعلام کرد و یادآور شد: بخش قابل توجهی از اعتبارات تخریب و بازسازی سال 93 اختصاص یافت و هدف ما تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی است و خیران هم می‌توانند در تکمیل پروژه‌های دولتی با نوسازی مدارس همکاری کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس مازندران، سهم‌بری این اداره‌کل را از فرهنگ و هنر ناچیز دانست و گفت: اگر در این فصل نوسازی مدارس سهمی داشته باشد پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام می‌رسد.

کد مطلب 2379847

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