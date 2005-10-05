ساختمان جديد باشگاه استقلال تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم ابتدا سيد كاظم اوليايي مديرعامل باشگاه استقلال ايران ضمن تقدير ازحمايت فدراسيون فوتبال ازاين باشگاه درخريد ساختمان جديد آن خاطرنشان كرد: باشگاه استقلال داراي افتخارات متعددي است كه آنرا در آسيا از سايرباشگاهها متمايزمي كند با اين وجود ازامكانات لازم بي بهره است.

وي اظهار اميدواري كرد: دولت توجه جدي تري نسبت باشگاه استقلال داشته باشد. استقلال ازنظرفني مشكلي ندارد و تنها نيازمند حمايت هاي مالي و اعتباري است تا بتواند موفقيت خود را تداوم بخشد.

درادامه دكترمحمدجواد ايرواني رييس هيات مديره باشگاه استقلال نيزطي سخناني گفت: استقلال و پرسپوليس دوقطب فوتبال كشورهستند وبايستي با توجه به تاثيراتي كه برفوتبال كشوردارند مورد توجه قرارگيرند.

دكترمحمد دادكان رييس فدراسيون فوتبال نيز طي سخناني با اشاره به تخصيص بودجه هاي مختلف براي ساخت وساز دراين فدراسيون تاكيد كرد: دراين راه ساخت آكادمي فوتبال ونيزتهيه ساختمان براي دوتيم استقلال وپرسپوليس ازبرنامه هايمان دراين راستا بوده كه به دنبال يك نگاه موفق اقتصادي درفوتبال بوجود آمده است. ما همه سربازان فوتبال هستيم وبراي رشد وتعالي آن تلاش خواهيم كرد.

سخنران بعدي اين مراسم مهندس محمدعلي آبادي رييس سازمان تربيت بدني بود. وي با تاكيد براين نكته كه ازفوتبال شناخت لازم را دارد، تاكيد كرد: ازگذشته هاي دور با فوتبال آشنايي داشته ودارم ومسابقات استقلال وپرسپوليس را نيز دنبال مي كنم.

وي ادامه داد : اين دوتيم بايد درتمامي رشته ها فعال باشند وبه عقيده من براي ورزش ايران مايه سرشكستگي است كه پس از 27 سال كه ازعمر انقلاب مي گذرد، بايد براي داشتن يك ساختمان اداري جشن بگيريم.

رييس سازمان تربيت بدني خاطرنشان كرد: بايد براي رسيدن به موفقيت هدف داشته باشيم تا بتوانيم جايگاه خود را درفوتبال جهان پيدا كنيم.

درمراسم افتتاح ساختمان جديد باشگاه استقلال علاوه برمهندس علي آبادي، اعضاء هيات مديره باشگاه استقلال وتعدادي از مسوولان فدراسيون فوتبال نيزحضورداشتند.

درحاشيه مراسم افتتاحيه:

* تاخير بيش ازاندازه درشروع مراسم اعتراض نمايندگان رسانه هاي گروهي را بدنبال داشت.

* دكترقريب مديرعامل سابق باشگاه استقلال و نيزكامران منزوي معاون ورزشي سابق اين باشگاه نيزدرمراسم امروز حاضر بودند.

* دراين مراسم غيبت اعضاي كادرفني، بازيكنان و پيشكسوتان سرشناس باشگاه استقلال محسوس و سوال برانگيز بود.

* از بين اعضاء هيات مديره باشگاه استقلال تنها علي فتح الله زاده غايب بود.

* پايان اين مراسم با تعطيلي مدرسه راهنمايي روبه روي باشگاه استقلال همزمان شد كه دانش آموزان اين مدرسه با ديدن دكتردادكان و مهندس علي آبادي به سردادن شعارهاي حمايتي ازاين دوپرداختند وبراي دقايقي ترافيك سنگيني درخيابان ايجاد شد. جالب اينكه حركت خودجوش دانش آموزان بلافاصله با هدايت ليدرهاي استقلال دنبال وبه تشويق مهندس علي آبادي منتهي شد.