منطقي نيست زائران ايراني مبلغي براي بازسازي عراق بپردازند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، بروجردي در جمع خبرنگاران "مهر" ،" ايسنا" و "راديو" گفت: عراق در شرايط بحراني از هر فرصتي استفاده مي ‌كند كه بتواند امكانات بيشتري را در دست بگيرد، اما فكر نمي ‌كنم تحت عنوان بازسازي عراق پرداختن وجهي توسط زائران ايراني توجيهي داشته باشد.

وي افزود: با توجه به اين ‌كه فرض بر اين است كه نفتي كه از عراق خارج مي ‌شود صرف بازسازي اين كشور شود و كشورهاي آمريكا، انگليس و كشورهاي چند مليتي كه نقش مهمي در تخريب زيرساخت‌هاي عراق داشته‌اند، سرمايه‌ گذاري كنند .

علاءالدين بروجردي ادامه داد: چون ما به عنوان جمهوري اسلامي ايران در مراحل مختلف به عراق كمك كرده‌ ايم شهروندان ايراني و كساني كه براي زيارت مشرف مي‌شوند و بسياري از آنها از قشرهاي كم درآمد جامعه هستند نبايد چنين هزينه‌ اي بر آنها تحميل شود .

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: براي بازسازي عراق منطقي نيست كه شهروندان ايراني بخواهند مبلغي را پرداخت كنند

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گفتني است؛ در قرارداد اخير سازمان حج و زيارت با عراق براي اعزام زائران ايراني به اين كشور 32 دلار براي بازسازي و فقرزدايي عراق و 25 دلار براي تامين امنيت زائران بايد از سوي آنها علاوه بر مبلغ 125 دلار حق سفر پرداخت شود

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بروجردي در ادامه در پاسخ به سئوالي در خصوص تركيب جديد تيم مذاكره كننده‌ هسته‌ اي، گفت: تيم جديد تازه كار خود را شروع كرده و نيازمند زمان هستيم تا در مورد عملكرد آنها قضاوت كنيم

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