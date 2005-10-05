سرانجام استيضاح خرم

يازده دليل نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير راه و ترابري به شرح ذيل بوده است:

1- فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مد يران منصوب از سوي وزير در بخش‌هاي مختلف كه موجب اختلاس، رشوه و حيف و ميل ب يت‌المال شده است.

2- سوء مديريت خرم و جمعي از مديران كه موجب بروز حوادث هوايي، ريلي، جاده‌اي و تلفات جاني جمعي از مردم شد.

3- خريد هواپيماه اي مستهلك و امضاي قراردادهايي كه بدون تشريفات مناقصه، زمينه سوء استفاده بر خي از مديران را به وجود آورده است.

4- سند سازي و جعل اسناد به تاريخ‌هاي مقدم ب ر تاريخ واقعي.

5- سوءاستفاده از اطرافيان و نزديكان وزير از قراردادها و اخ ذ پورسانت‌هاي هنگفت از طرف‌هاي خارجي.

6- انعقاد قرارداد با شركت خارجي مشك وك (مرتبط با فرودگاه امام).

7- لطمه به حيثيت جمهوري اسلامي در موضوع فرودگ اه امام خميني (ره).

8- باندگرايي و انهدام شايسته سالاري در وزارت راه از ط ريق عزل مديران متدين و متخصص و نصب مديران نالايق و فاقد صلاحيت‌هاي اخلاقي، علمي و تخصصي.

9- بي‌توجهي به توان فني، علمي و اجرايي نيروهاي متخصص داخلي و گرايش بي‌مورد به شركت‌هاي خارجي.

10- حيف و ميل بيت‌المال توسط وزير و ا طرافيان.

11- بي‌توجهي به ماموريت‌هاي ذاتي وزارت راه به ويژه در بخش راه‌ه اي روستايي.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"،

نمايندگان استيضاح كننده اسناد مختلفي براي هر يك از موارد 11 گا نه استيضاح جمع آوري كرده‌اند.

اين درحالي است كه قوه قضاييه وبه تبع آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين خصوص كه مهمترين آن فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مديران سابق وزارت راه و ترابري اعلام شده بوده، به رسانه ها و مردم گزارشي اعلام نكرده است.

اين ستاد درآخرين گزارشي ها كه در خصوص مفاسد اقتصادي منتشر شده به طور كلي به موضوع مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي پرداخته است.

حال اين سوال مطرح است كه اتهامات وارده به مديران سابق وزارت راه ممكن است غير واقعي بوده كه قوه قضاييه گزارشي در اين خصوص منتشر نكرده است.

ولي ممكن است كه اين اتهامات صحت داشته ولي به دليل عدم پيگيري نمايندگان مجلس و بي توجهي قوه قضاييه به آن، مختومه رها شده است.

پاسخ اين دو سئوال را بايد از زبان نمايندگان مجلس و قوه قضاييه خواست .