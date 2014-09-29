به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی صبح دوشنبه سرکنسول تازه معرفی شده جمهوری ترکیه را در مشهد به حضور پذیرفت و ممت دوغان با تقدیم روانامه در این دیدار رسمی،فعالیت خود را آغاز کرد.

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در این دیدار گفت: امیدواریم ورود جنابعالی که از سابقه حضور در ایران اسلامی برخوردارید منشا خیر و برکت باشد و هر چه سریعتر سرکنسولگری ترکیه در مکان مناسبی در مشهد افتتاح شود.

استاندار خطاب به دوغان گفت: علایق و سوابق دو کشور زمینه‌های مطلوبی را برای گسترش روابط در خود دارد به خصوص استان خراسان رضوی که لقب پایتخت معنوی ایران را دارد به واسطه وجود مضجع شریف ثامن‌الحجج(ع) از گذشته مورد علاقه ویژه مردم مسلمان ترکیه بوده است.

رشیدیان با اشاره به تعاملات دو کشور افزود: با حضور و مدیریت شما روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده تر خواهد شد.

وی گفت: استان خراسان رضوی، استان فرهنگی و دانشگاهی است که هر ساله شاهد حضور بیش از یک و نیم میلیون مسافر و زائر خارجی است.

استاندار خراسان رضوی وجود صنایع و معادن قوی در استان را زمینه‌ساز حضور سرمایه گذاران خارجی و تعاملات اقتصادی گسترده‌تر دانست و اضافه کرد: این توانایی‌ها زمینه مناسبی را در تبادلات با ترکیه به وجود آورده است.

وی افزود: امیدواریم دانشگاه‌های ما به ویژه در حوزه زبان و ادبیات، ارتباطات شایسته‌ای پیدا کنند تا منجر به تعمیق روابط فی مابین شود در حوزه اقتصادی نیز حضور سرمایه گذاران خراسان رضوی و ترکیه در نمایشگاه های بازرگانی یکدیگر، می‌تواند به تبادل هیئت های اقتصادی منجر شود.

استاندار خراسان رضوی در خصوص ترانزیت قابل توجه خودروهای سنگین ترکیه از خراسان رضوی به سوی آسیای میانه، گفت: شرایط را برای بهبود ترانزیت از استان مهیا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه سال 2017 مشهد، پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی خواهد شد، گفت: فرصت خوبی برای تعاملات فرهنگی، مانند نمایشگاه های گوناگون فراهم می‌شود که در حال برنامه ریزی در این موارد هستیم.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه 27 نقطه خارج از کشور به مقصد مشهد پرواز دارند، اظهار امیدواری کرد تا زمینه افزایش تعداد پروازهای ترکیه فراهم شود و بتوانیم تعداد پروازها را بیشتر کنیم.

استاندار با تاکید بر اینکه مشهد از نظر تعداد کنسولگری‌ها، بیشترین تعداد را در کشور دارد، گفت: وجود نمایندگی ثابت وزارت خارجه در مشهد زمینه توسعه روابط خارجی را برای این استان فراهم کرده است.

ممت دوغان، سرکنسول جمهوری ترکیه در خراسان رضوی نیز در این دیدار با تقدیم روانامه خود گفت: ایران وطن دوم من است، در کشور شما غریبه نیستم، دوستی و نزدیکی ایران و ترکیه قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست.

وی اظهار امیدواری کرد: تا با افتتاح سرکنسولگری ترکیه در مشهد روابط تاریخی، منجر به روابط تجاری و فرهنگی بیشتری شود.

دوغان گفت: مردم ترکیه نیز مشتاق حضور در مشهد و زیارت حرم امام هشتم(ع) هستند.

سرکنسول ترکیه در خراسان رضوی افزود: بحث ترانزیت، تعاملات دانشگاهی، توسعه پروازها و روابط اقتصادی نیز برای ما بسیار مهم است و امیدوارم در مدت ماموریتم در ایران برای ایران و کشورم مفید باشم.