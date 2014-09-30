تورم نرخ هتلها را بالا می برد/ گردشگران در مصرف آب صرفه جویی کنند

جمشید حمزه زاده به خبرنگار مهر گفت: افزایش نرخ اتاق هتلها به افزایش نرخ تورم بستگی داد هر زمان تورم بالا می رود، هتلداران مجبور می شوند برای جبران هزینه های خود این نرخ را به حدی افزایش دهند که از طریق اقامت شبانه خسارت آنها کمتر شود.

وی گفت: با افزایش نرخ، هتلداران هیچ سودی نمی برند. چون به عنوان مثال آنها در افزایش نرخ مواد و وسایل دیگر مانند مواد شوینده نمی توانند خسارتشان را جبران کنند.

حمزه زاده همچنین درباره میزان مصرف آب و انرژی در هتلهای کشور با توجه به وجود خشکسالی در ایران گفت: یکی از راههای صرفه جویی در مصرف آب بستگی به فرهنگ گردشگرانی دارد که در هتل اقامت می کنند، آنها باید بدانند که می توانند حوله شان را هر روز برای شستشو به لاندری ندهند چون کسی غیر از خودشان از آن استفاده نکرده است و تنها در روز آخر و ترک هتل حوله آنها شسته شود.

وی با بیان اینکه انجام راههای خلاقانه و ابتکار در میان هتلداران برای صرفه جویی در مصرف آب در جلسه هیئت مدیره اتحادیه هتلداران مطرح می شود گفت: فضای سبز موجود در هتلها نیز آب زیادی مصرف می کند اما روش هایی مانند آبیاری قطره ای باعث می شود تا میزان استفاده از آب کمتر شود. با این حال باید گردشگران را تشویق کنیم که در مصرف آب موجود در اتاق هتل صرفه جویی کنند.

حمزه زاده همچنین از برگزاری مجمع تشکلهای گردشگری کشور در روز نهم مهر ماه در هتل پارس خبر داد و گفت: در این برنامه روسای تشکلهای گردشگری درباره نقش تشکلهای گردشگری در تدوین برنامه ششم و بررسی موامع و چالشهای گردشگری گردهم می آیند.