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۱۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۰

/ وضوي قلم در ضيافت خدا / - 7

محدثي خراساني : " شاعران فارسي " در بيان كشف و شهودهاي عرفاني سنگ تمام گذاشته اند

محدثي خراساني : " شاعران فارسي " در بيان كشف و شهودهاي عرفاني سنگ تمام گذاشته اند

مصطفي محدثي خراساني - شاعر و سردبير فصلنامه " شعر " گفت : شعر عرفاني ما بهترين مونس انسان در خلوت هاي شكوهمند و سرشار از حضور دوست است ، انسان بر محمل بال شعر عرفاني فارسي به آسمان دوست پر مي كشد و به آستان جانان ، نائل مي آيد .




اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : گنجينه شكوهمند ادبيات فارسي و خصوصا " شعر فارسي " كه در دامان اسلام و فرهنگ آن تولد و پرورش يافته است ، پيوندي ژرف با آموزه هاي اين جهان بيني دارد .


مصطفي محدثي خراساني كه سردبيري فصلنامه شعر حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي را بر عهده دارد ، تصريح كرد : بيشترين جلوه هاي پيوند ادبيات با آموزه هاي ديني و اسلامي را مي توان در شعرهاي عرفاني فارسي سراغ گرفت ، به گونه اي كه تفكيك شعر فارسي از عرفان ، غير قابل تصور است ، " عرفان " به شاعران فارسي در طول تاريخ ، الهام بخشيده است و شاعران فارسي ، در به تصويركشيدن و بيان كشف و شهودهاي عرفاني ، سنگ تمام گذاشته اند .


اين شاعر و منتقد ادبيات در ادامه خاطرنشان ساخت : تار و پود شعر فارسي را چه در گذشته و چه در جريانهاي شعر معاصر ، " عرفان " شكل مي دهد ، البته عرفاني كه در شعر فارسي جريان دارد ، جهانشمول است و پاسخگوي تمام نيازهاي انسان از ازل تا ابد است .
کد مطلب 238000

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