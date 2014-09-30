استاندار تهران وارد سرشماری شد/ درخواست از کشاورزان و باغداران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی با بر تن کردن لباس فرم سرشماری بزرگ کشاورزی و در دست داشتن تب لت طرح سرشماری کشاورزی تهران را آغاز کرد.

سرشماري كشاورزي با هدف تهيه آمارهاي مورد نياز براي بررسي امنيت غذايي و تهيه اطلاعات ساختاري و پايه اي و همچنین ایجاد چهارچوب آماري براي اجراي طرحهاي نمونه گيري و بررسي و احصاء نيازهاي برنامه هاي توسعه در بخش كشاورزي، آب، توسعه روستايي و محيط زيست اجرا مي شود.



استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمين سرشماري عمومي كشاورزي از 5 مهر تا 18 آبان ماه در استان تهران برگزار شده و در اين طرح شمارش يك به يك واحدهاي توليدي كشاورزي و ثبت اطلاعات به شکل تفکیکی و جداگانه انجام مي شود.



وی اظهار داشت: در این طرح بزرگ در سطح استان تهران 261 نفر همكاري دارند که از اين تعداد 36 نفر در ستاد و 225 نفر در شهرستانها مشغول سرشماري هستند. همچنین براي نخستين بار بدون استفاده از كاغذ و تنها با تب لت کار سرشماری توسط ماموران انجام مي شود.



استاندار تهران از تمامی واحدهاي زراعي، باغي، دامداري ها و طيور، واحدهاي توليدي گلخانه اي نقاط شهري و روستايي و پايگاههاي عشايري استان خواست تا با ماموران سرشماری همکاری کنند.