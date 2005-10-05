در انتخابات تيم ملي استقلال مظلوم واقع شد // محدوديت مكاني مانع از دعوت پيشكسوتان شد

سيدكاظم اوليايي مديرعامل باشگاه استقلال تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: باشگاه تنها توانايي پذيرايي از60 ميهمان را داشت وبه همين خاطر تنها به همين تعداد كارت دعوت براي مدعوين ارسال شد، اما درنخستين فرصت وبه ترتيب نسبت به دعوت از اعضاء خانواده استقلال براي حضوروبازديد ازمحل جديد باشگاه اقدام خواهيم كرد.

وي ادامه داد: مراسم خوبي برگزارشد وسخنان مهندس علي آبادي بسيارگرمي بخش و اميدواركننده بود و اميدوارم بتوانيم با كمك ومساعدتهاي سازمان تربيت بدني جايگاه استقلال را به ميزان قابل توجهي ارتقاء دهيم.

اوليايي درخصوص نفرات دعوت شده به تيم ملي نيزگفت: دراين زمينه استقلال مظلوم واقع شده وعقيده دارم مي توانستيم سهميه بيشتري دراين تيم داشته باشيم. ضمن اينكه اعتقاد دارم گزينش نفرات تيم ملي از اختيارات سرمربي است و نمي توان دركار او دخالت كرد.

اوليايي تاكيد كرد: تيم فعلي استقلال ازتاريخ تاسيس آن يكي ازچند تيم رويايي اين باشگاه بشمارمي رود كه با اين شكل انتظار مي رود نفرات بيشتري در تيم ملي حضور پيدا كنند.

مديرعامل باشگاه استقلال درپاسخ به اين سوال كه برانكو دليل عدم دعوت از بازيكنان استقلال را نيمكت نشيني آنها از سوي قلعه نويي مي داند، تصريح كرد: اگربرانكو اين مساله را ما درميان بگذارد، با دلايل قانع كننده اي كه ارايه خواهيم كرد پاسخ منطقي ودرستي به وي خواهيم داد تا همه قانع شوند.

وي ادامه داد: اگربا اين كار قصد دارند تا زمينه بزرگي سايرتيمها را فراهم آورند، ما مشكلي نداريم. زيرا اعتقاد داريم هدف نهايي همه ما موفقيت فوتبال ايران است و استقلال نيزبه اندازه سهم خود دراين زمينه تلاش خواهد كرد.