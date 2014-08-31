دو پل عابرپیاده در سیدخندان مکانیزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یک پل در قسمت غربی و یک پل در قسمت شرقی پل سیدخندان مکانیزه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پله های ثابت این محور به پله برقی تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت حق تقدم از سوی برخی عابران پیاده و ایجاد مشکل ترافیکی در زیر پل سیدخندان و همچنین ارتقاء سطح ایمنی تردد شهروندان به ویژه سالمندان، این منطقه اقدام به مکانیزه کردن پل عابرپیاده می کند.

شهردار منطقه 7 با بیان اینکه گسترش جمعیت شهرها باعث ایجاد مشکلات فراوان در تردد شهروندان در مسیرهای سواره رو و پیاده رو و بروز معضلاتی از جمله ترافیک به ویژه در مراکز شهری شده است، گفت: به همین منظور یکی از دغدغه‌ها و اولویتهای کاری مسئولان شهری جداسازی مسیرهای عابران پیاده از مسیر های تردد وسائط نقلیه است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف طراحی و ساخت پل‌های عابر پیاده، ایمنی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان است، تصریح کرد: احداث پلهاي عابر پياده مکانیزه و زیرگذرهای عابر پیاده سبب کاهش ترافيک در خيابانها ناشي از تردد شهروندان و تسهيل در عبور و مرور ايمن افراد می شود.

