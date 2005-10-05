مراسم بزرگداشت روز جهاني موسيقي در هنرستان موسيقي دختران تهران برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين مراسم لوريس چكناواريان در سخناني ضمن ابراز خرسندي از وجود هنرستانهاي موسيقي در كشور، از استادان موسيقي كه به ترويج و آموزش اين هنر اصيل اهتمام دارند، تشكر كرد.

اين مويسقيدان برجسته، يادگيري هنر موسيقي را يكي از دشوارترين هنرهاي دنيا دانست و افزود: شايد هنرمندان در طول زندگي فقط كمي از فرمول هاي پيچيده موسيقي را ياد بگيرند و اين امر نيز با تمرين ياد محقق خواهد شد.

وي همچنين خطاب به هنرجويان هنرستان موسيقي دختران گفت: اميدواريم يك روز در ايران اركستر سمفونيك بانوان داشته باشيم.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران حاكي است: در اين مراسم همچنين فرزين پيروز پي مشاور رييس مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سخناني آمادگي اين مركز را در همكاري بيتر با هنرستانهاي موسيقي اعلام كرد.

در ادامه تني چند از استادان و هنرجويان هنرستان موسيقي دختران تهران مورد تقدير قرار گرفتند.