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۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

در رشت/

راهكارهاي گسترش مناسبات گيلان با جمهوري آذربايجان بررسی شد

راهكارهاي گسترش مناسبات گيلان با جمهوري آذربايجان بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: راهكارهاي گسترش مناسبات گيلان با جمهوري آذربايجان در ديدار استاندار با سركنسول اين كشوردر تبريز بررسي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گيلان ظهر دوشنبه در اين ديدار كه در رشت انجام شد با بيان توانمندي هاي گيلان در بخش هاي بازرگاني، صنعت، كشاورزي، گردشگري و علم و فناوري گفت: ساخت راه آهن، توليد محصولات متنوع كشاورزي و صنعتي، امكانات بندري و گمركي و وجود مراكز علمي و درماني پيشرفته بستر ساز توسعه مبادلات گيلان با جمهوري آذربايجان است.

 محمد علي نجفي افزود: راه اندازي خط دريايي انزلي – باكو و خط هوايي رشت – باكو و رشت – باكو - آستاراخان مي توانند نقش موثري در افزايش مراودات شهروندان و تجار گيلان و جمهوري آذربايجان داشته باشد.

نماينده عالي دولت در گيلان با اشاره به فعال شدن كميسيون هاي مشترك اقتصادي دو كشور گفت: از اين فرصت باید براي ارتقاي روابط گيلان به عنوان تنها استان كشور كه داراي مرز آبي و خاكي با جمهوري آذربايجان است بهره برد.

وی با اشاره به لغو رواديد ورود اتباع جمهوري آذربايجان به ايران از پنج سال گذشته تاكنون افزود: اين انتظار متقابل از سوي تجار و بازرگانان گيلان نيز وجود دارد.

نجفی با تاكيد برلزوم آسان كردن صدور رواديد براي تجار و بازرگانان گيلان اذعان داشت: تمديد تفاهمنامه صدور پروانه گذر مرزي براي مرزنشسنان دو كشور تا عمق 45 كيلومتري داراي اهميت است.

وي همچنين كاهش تعرفه هاي واردات و صادرات كالاي دوطرف، ايجاد مركز تجاري ايران در باكو، بهره گيري از ظرفيت منطقه آزاد انزلي و تاسيس شركت هاي جمهوري آذربايجان در اين منطقه نيز در تقويت روابط گيلان با جمهوري آذربايجان موثر عنوان كرد و گفت: در بخش توريسم درماني ظرفيت كنوني به مراتب مي تواند ارتقا يابد.

علي عليزاده سركنسول جمهوري آذربايجان در تبريز نيز در نشست با استاندار گفت: آسان كردن روند صدور رواديد براي تجار و بازرگانان گيلاني در مرز آستارا پيگيري خواهد كرد.

 وي افزود : روابط ايران و‌آذربايجان پس از انتخابات 24 خرداد ماه سال گذشته توسعه يافته است.

کد مطلب 2380192

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