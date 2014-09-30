محمد علی سجادی کارگردان سینمای ایران درباره برگزاری نمایشگاه «زن، انار، گربه» به خبرنگار مهر گفت: تازه‌ترین نمایشگاه نقاشی‌ام «زن، انار،گربه» نام دارد و دلیل انتخاب این نام هم این است که این سه عنصر در مجموع تابلوها دیده می‌شود و به نوعی وجه اشتراکشان است.

سجادی ادامه داد: در مجموعِ این آثار لحن‌های متفاوت و اصول واقع‌گرایانه دیده می شود و تا مرحله ای پیش می رود که به مینیمال و نگاره های ایرانی نیز نزدیک می شود.

به گفته وی، این تابلوها حاصل تجربه‌ها و کلنجارهایش با لحن های مختلف است.

کارگردان فیلم سینمایی «اثیری» در توضیح بیشتر مضامین تابلوهایش عنوان کرد: این نمایشگاه مجموع تجربیات من درباره ترس، دیو، جن و ... را به نمایش می گذارد که پیش از این نیز همین تجربیات را در آثار مکتوبم همچون رمان «جهی و شاعر و باقی قضایا» آورده بودم که البته نمی دانم به چه دلیل این رمان چهارسال است که در ارشاد مانده و مجوز انتشار ندارد.

محمدعلی سجادی که فیلمنامه «یک داستان اخلاقی» را در دستور کار دارد با اشاره به این که در انتظار تامین بودجه ساخت این فیلم سینمایی است، گفت: «یک داستان اخلاقی» با زمینه اجتماعی و درون‌مایه ملودرام ساخته می‌شود و حال و هوای آن همانند فیلم‌های قبلی ام خواهد بود، اما مساله این است که هنوز بودجه تولید تامین نشده و منتظر نظر نهایی بنیاد سینمایی فارابی هستیم.

نمایشگاه نقاشی این کارگردان سینما از 11 تا 18 مهرماه در گالری مدرن الهیه برپا خواهد بود.