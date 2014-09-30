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۸ مهر ۱۳۹۳، ۹:۵۱

کارگردانی که ترس‌هایش را نقاشی کرد/ تصاویری از زن، انار و گربه

کارگردانی که ترس‌هایش را نقاشی کرد/ تصاویری از زن، انار و گربه

نمایشگاه نقاشی محمد علی سجادی کارگردان سینمای ایران با عنوان «زن، انار، گربه» از تاریخ 11 تا 18 مهرماه در گالری مدرن الهیه برپا می‌شود.

محمد علی سجادی کارگردان سینمای ایران درباره برگزاری نمایشگاه «زن، انار، گربه» به خبرنگار مهر گفت: تازه‌ترین نمایشگاه نقاشی‌ام «زن، انار،گربه» نام دارد و دلیل انتخاب این نام هم این است که این سه عنصر در مجموع تابلوها دیده می‌شود و به نوعی وجه اشتراکشان است.

سجادی ادامه داد: در مجموعِ این آثار لحن‌های متفاوت و اصول واقع‌گرایانه دیده می شود و تا مرحله ای پیش می رود که به مینیمال و نگاره های ایرانی نیز نزدیک می شود.

به گفته وی، این تابلوها حاصل تجربه‌ها و کلنجارهایش با لحن های مختلف است.

کارگردان فیلم سینمایی «اثیری» در توضیح بیشتر مضامین تابلوهایش عنوان کرد: این نمایشگاه مجموع تجربیات من درباره ترس، دیو، جن و ... را به نمایش می گذارد که پیش از این نیز همین تجربیات را در آثار مکتوبم همچون رمان «جهی و شاعر و باقی قضایا» آورده بودم که البته نمی دانم به چه دلیل این رمان چهارسال است که در ارشاد مانده و مجوز انتشار ندارد.

محمدعلی سجادی که فیلمنامه «یک داستان اخلاقی» را در دستور کار دارد با اشاره به این که در انتظار تامین بودجه ساخت این فیلم سینمایی است، گفت: «یک داستان اخلاقی» با زمینه اجتماعی و درون‌مایه ملودرام ساخته می‌شود و حال و هوای آن همانند فیلم‌های قبلی ام خواهد بود، اما مساله این است که هنوز بودجه تولید تامین نشده و منتظر نظر نهایی بنیاد سینمایی فارابی هستیم.

نمایشگاه نقاشی این کارگردان سینما از 11 تا 18 مهرماه در گالری مدرن الهیه برپا خواهد بود.

کد مطلب 2380283

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